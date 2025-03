“Salveremo il mondo prima dell’alba“. In scena i paradossi della nostra realtà

Dopo aver esplorato il mondo degli ultimi, dei reietti, dei perdenti, “Carrozzeria Orfeo“ indaga in “Salveremo il mondo prima dell’alba“ martedì 11 alle ore 21, al Teatro Rossini di Pesaro il mondo del benessere e dell’apparente successo, grazie a uno sguardo sempre lucido e disincantato, che coglie, con ironia e divertimento, i paradossi, le contraddizioni e le deformazioni della realtà.

Lo spettacolo è proposto nel corposo cartellone di TeatrOltre, festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’Amat con 10 Comuni del territorio, tra i quali quello di Pesaro, palcoscenico ampio per le più importanti esperienze dei linguaggi contemporanei giunto alla ventunesima edizione. “Salveremo il mondo prima dell’alba“ – drammaturgia di Gabriele Di Luca, con Sebastiano Bronzato, Alice Giroldini, Sergio Romano, Roberto Serpi, Massimiliano Setti, Ivan Zerbinati, regia di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi – è il racconto della vita di alcuni ospiti in una clinica di riabilitazione di lusso situata su un satellite nello spazio, nuova meta turistica dei super ricchi, specializzata nella cura delle dipendenze contemporanee (sessuali, affettive, da lavoro, da psicofarmaci).

Sono tutti vittime di queste e del proprio egoismo, prodotti di un mondo dove parole come comunità e gentilezza sono quasi del tutto bandite se non per essere strumentalizzate a fini propagandistici e commerciali. Ciò che ne rimane è un’umanità confusa e impaurita, sopraffatta dall’ossessione di questo continuo doversi vendere, con il terrore che nessuno ti voglia mai comprare. In un mondo sempre più individualista, dominato da un tempo schizofrenico e performativo, il prezzo da pagare anche per i vincenti sono l’angoscia e il terrore del fallimento che, oggi più che mai, portano le persone a soffrire di panico sociale, insonnia e insoddisfazione cronica.

Assistente alla regìa Matteo Berardinelli, consulenza filosofica Andrea Colamedici – TLON, musiche originali Massimiliano Setti, scenografia e luci Lucio Diana, costumi Stefania Cempini, creazioni video Igor Biddau, con la partecipazione video di Elsa Bossi, Sofia Ferrari e Nicoletta Ramorino. Lo spettacolo è una coproduzione Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, in collaborazione con Centro di Residenza dell’Emilia-Romagna "L’arboreto – Teatro Dimora La Corte Ospitale. Info: Teatro Rossini 0721 387621, Amat 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket (anche on line).

l. d.