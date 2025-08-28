Salviamo i piccoli agricoltori: gustose ricette "anti ciclone"

Estate, tempo, purtroppo, di "cicloni". Una volta li vedevamo solo in televisione, oggi invece sono qui e quando battono la costa e il primo entroterra possono fare danni molto seri. Ecco dunque che diventa importante sostenere i piccoli agricoltori in questo momento, sottolineando il valore aggiunto che rappresentano per le nostre tavole. A Roncosambaccio Anna Giampaoli dell’azienda "Semi di zucca", che fa consegne su ordinazione per chi vuole, ha perso il raccolto dell’insalata, ma restano altri ortaggi di cui approfittare, per esempio la melanzana che si presta ad una gustosa ricetta: dividete longitudinalmente la melanzana in quattro fette (come fossero quelle di un melone) e mettetele sotto sale grosso per due ore, quindi infornatele dopo averle guarnite con olio extravergine sale e prezzemolo. Cuocete a 200 gradi e sfornate: sorprendente gustarne tutto il succo della polpa che diviene morbida. Matteo Italiano coltiva la terra dei suo genitori a Ginestreto con punti vendita diretti in via Cialdini e Corso XI Settembre. Anche lui deve fare i conti con il meteo pazzo, ma il raccolto di pomodori e zucchine è salvo. Una ricetta fresca per l’estate è la seguente: tagliate a metà i pomodori da fare arrosto e fateli stufare in una pentola unta, per una decina di minuti, girandoli. Una volta che avranno rilasciato la loro acqua, fateli asciugare a fuoco lento e conditeli con basilico, timo e origano, sale e olio extravergine. Potete anche accostarle alle zucchine che avrete tagliato a veli e cotto in una teglia unta con extravergine, appena un unto, quasi scottate, girandole. Quindi, una volta nel piatto, aggiungete maggiorana e basilico e, se volete scaglie di noci: fibre e proteine. A Borgo Santa Maria Maurizio Pierotti ha perso tredicimila piantine di insalata, ma porta al mercato di "Campagna amica" Coldiretti di via Giolitti pesche, cicoria e fagiolini: potete cuocere questi ultimi in padella per una decina di minuti con uno spicchio d’aglio, olio extravergine e pendolini, maggiorana e timo, quindi, una volta cotti, accostateli a crostini con patè di olive bio.

d. e.