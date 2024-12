Salviamo il cenobio del San Bartolo

Il professor Giorgio Aceto attraversa i secoli con passo cauto e sapiente. Conosce ogni pietra del cenobio del San Bartolo, di cui è comproprietario di recente oggetto delle visite guidate del Fai (Fondo italiano per l’ambiente) che hanno gettato un fascio di luce su quello che, con un semplice e gratuito click sul link del sito del Fai, può diventare un “luogo del cuore”, ovvero da salvare: "E’nostra intenzione donare un giorno il cenobio affinché diventi accessibile a tutti", dice il professor Aceto che ne illustra la storia: "Secondo l’ipotesi formulata nel 1772 da Annibale degli Abati Olivieri Giordani, la chiesa del San Bartolo è sorta “sulle rovine di qualche edificio pagano ne’ barbari secoli fabbricato“. E in effetti una costruzione destinata alla nuova fede viene eretta proprio dove è già fiorito un culto pagano, specie quando è luogo del contatto tra cielo e terra. Altura designata per secoli “monte Accio“, in memoria dei possedimenti della potente gens Accia, di cui fa parte il celebre scrittore Lucio Accio. Più tardi la zona verrà indicata come “Poggio Imperiale“ dal nome del castello sforzesco sorto nel 1452. Infine come monte San Bartolo proprio per l’influenza del cenobio".

Fin dal 1113, prosegue Aceto, "si hanno notizie della chiesa, della quale si prendono cura dal 1365 due eremiti: Pietro di Gualceramo Barbarani da Villafranca di Barcellona e Giovanni di Berengario da Valenza che danno vita al primo cenobio con romiti già presenti. Probabile che siano i due eremiti a diffondere tecniche spagnole che influenzeranno lo sviluppo della ceramica locale. Pare che già nell’ultimo Trecento questi cenobiti si avvicinino a una specifica regola ispirata a San Girolamo, quella che il beato Pietro Gambacorta da Pisa propone nel 1380 con la fondazione del cenobio di Montebello". Proprio la presenza del Gambacorta avvicinò al cenobio più tardi anche Torquato Tasso, affezionato ai Girolamini. Il cenobio ospitò anche un capitolo generale dell’ordine, in occasione del quale fu realizzata una magnifica scalinata. Il corridoio d’onore e la sala del capitolo sono ancora oggi custoditi dal professor Aceto. La sala ospita il divano torinese su cui si sedeva Camillo Benso conte di Cavour ed un dipinto che rappresenta il beato cardinale Nicolò Albergati con un paesaggio della città di Bologna. Proprio questi due oggetti ci ricordano che sino al 1875 i conti Zanucchi Pompei risiedevano ancora a Torino (pur avendo già acquistato il Cenobio nel ’69) e che proprio in loro sono estinti gli Albergati. Gli Zanucchi risultano a Pesaro dal 1659, i Pompei dal 1226, e sono divenuti un’unica famiglia nel 1824.

Altri tesori sono nel convento: il lato del sarcofago romano d’un sacerdote del culto di Dioniso (II sec.), una lapide di epoca augustea trovata come coperchio del pozzetto di decantazione delle acque piovane, una preziosa vasca decorata di epoca imperiale del II secolo. E ancora, nella sacrestia, un acquamanile rinascimentale, e dipinti seicenteschi tra i quali il "Martirio di San Bartolo" del Viviani dietro all’altare maggiore. Il cenobio è stato al centro della vita rinascimentale, come ricorda il professor Aceto citando Ludovico Agostini che "nel suo “Giornate soriane” narra di una villeggiatura con cinque dotti e spiritosi compagni nelle ville che ornavano il San Bartolo, facendo corona all’Imperiale. E così ci restituisce un poco l’atmosfera del cenobio intorno al 1571: Agostini narra di come un giorno, dopo una sosta all’Imperiale in conversazioni con Francesco Maria II della Rovere e i cortigiani, lui e i suoi amici raggiungano il cenobio per un ricco banchetto. E, su invito del Padre generale Giovanni da Gabicce, dopo avere visitato la chiesa e i “leggiadri e dilettevoli giardini da quei frati coltivati con meraviglioso artificio”, si accostano con i girolamini “alle tavole accomodate e ben fornite di acconcie vivande apparecchiate alla scoperta in vista della città e del mare”. E mentre banchettano lautamente, uno dei compagni confronta le miserie della vita coniugale con le delizie della tranquilla vita monastica, di cui fa un panegirico".