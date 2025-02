"Salviamo il museo degli orrori". Strumenti dell’ex manicomio rischiano di finire dispersi

Cervelli mantenuti in contenitori di vetro pieni di formalina; crani che pare siano stati usati da Cesare Lombroso per i suoi studi sulla fisiognomica; letti di contenimento, camice di forza, vasche dove venivano immersi nell’acqua gelata i malati di mente; apparecchi dell’epoca... moderna come gli elettrochoc; quindi alambicchi ed altri oggetti salvati da quel girone infernale che era l’ospedale San Benedetto. Anche le giacche, simili a quelle dei carcerati, con cui venivano vestiti i pazienti. E poi qualche pezzo di arredo "come grandi tavoli, fra l’altro bellissimi, dove venivano fatti giocare i malati, quindi una delle cinque stufe antiche usate per il riscaldamento dei locali. Ne siamo riusciti a salvare solamente una perché le altre 5 erano già sparite".

A raccontare tutto questo è Riccardo Cecchini, ex sociologo, per 40 anni a capo del dipartimento della salute dell’azienda sanitaria. Che continua: "Siamo entrati dentro all’ex ospedale psichiatrico lungo il Corso, un anno e mezzo dopo che era stato chiuso ed avevamo salvato il salvabile tenendolo in un deposito perché era già iniziato il saccheggio. Abbiamo trovato gli appunti e gli scritti di Cesare Lombroso che ora sono conservati alla biblioteca Oliveriana ed abbiamo ritrovato pure le poesia e gli scritti dei malati perché volevano, con l’arrivo del Lombroso, che i pazienti giocassero e scrivessero i loro pensieri. Le poesie sono conservate ora all’Archivio di Stato".

E l’altro materiale che fine ha fatto?

"Ci abbiamo fatto un museo che è stato costituito nel 2017 a Galantara in locali che non erano usati. Ci siamo riusciti grazie ad un atto della ex direttrice Maria Capalbo. Abbiamo creato anche delle sale didattiche riservate ai giovani e alle scolaresche dove si possono vedere, simulazioni, di uno che guida in stato di ebrezza. Quindi anche capire cos’è il bullismo, l’uso delle droghe e la ludopatia, grandi problemi e poi di forte attualità".

Un museo misterioso: perché a conoscenza di pochi?

"Ha funzionato, ma ormai da un paio di anni è chiuso, ma nei giorni scorsi abbiamo ricevuto – con le due associazioni che hanno costituito, conservato e creato questo museo – l’ok dall’attuale direttore dell’Ast Carelli per tornare a vedere in che condizioni si trova. Il tutto per ripulirlo, rigovernarlo e rimetterlo magari in funzione".

Ma il sogno nel cassetto qual è?

"Quello che abbiamo avuto fin dal primo giorno e cioè riportare tutto questo materiale che racconta la vita dei malati psichiatrici in oltre 100 anni, da dove è arrivato e cioè l’ospedale San Benedetto. Perché tutte queste cose devono tornare lì dentro. Quando abbiamo letto sul giornale che stava partendo la riqualificazione di una parte dello stabile mi sono interfacciato anche con il sindaco Andrea Biancani che ha colto il nostro appello. Ma di concreto non c’è nulla. Ci siamo fatti sotto come associazioni anche con il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Baiocchi ma non abbiamo poi saputo più nulla", continua Riccardo Cecchini.

Dalla polvere dell’ex ospedale emerge uno spaccato di vita non solo pesarese e provinciale, perché dentro il San Benedetto è passato di tutto, compresi alcuni pittori locali, parenti di personaggi diventati poi famosi. Tutti nomi e cognomi con tanto di diagnosi e cure che ancora svolazzano lungo i corridoi dell’ex ospedale psichiatrico.

m. g.