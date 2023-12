"Salvini toglie i soldi alla Fano-Grosseto per il ponte sullo Stretto"

"Dentro a Fratelli d’Italia sono così presi dalla guerra per la segreteria provinciale e nella Lega a raccogliere i cocci, dopo essersi scannati per gli assessorati regionali, da non accorgersi che Matteo Salvini si sia rifiutato di finanziare la Fano-Grosseto". Lo dichiara la consigliera regionale Micaela Vitri, del Pd, riprendendo la risposta ricevuta mercoledì in Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, alla Camera dei deputati, da un’interrogazione del centrosinistra sulla programmazione di risorse finanziarie pluriennali per la E78, firmata anche dai marchigiani Irene Manzi e Augusto Curti. "Il Governo ha detto che non ci sono risorse e ha ribadito che l’unica opera finanziata, senza nemmeno un progetto esecutivo, sia il ponte sullo Stretto di Messina – attacca Vitri –. Abbiamo assistito per tre anni agli annunci dell’assessore Francesco Baldelli e della squadra di Francesco Acquaroli, che addirittura hanno promesso una galleria a quattro corsie, poi veniamo a sapere che il ministro alle Infrastrutture non preveda di stanziare, a oggi, alcuna risorsa per il completamento della ‘Due Mari’, i cui unici finanziamenti sono stati garantiti, negli scorsi anni, quasi esclusivamente dai governi di centrosinistra. Il vero problema del progetto, però, è che in Umbria non sia ancora stato fatto nulla: mancano progetti definitivi e la tratta marchigiana sbucherebbe tra i pascoli. La tanto sbandierata "filiera" Acquaroli - Meloni dovrebbe preoccuparsi del Centro Italia invece che del ponte sullo Stretto". Come replica all’interrogazione del Pd, il Governo ha specificato che gli interventi previsti per completare la Fano-Grosseto siano 11, per 102 chilometri complessivi, "con differenti fasi di progettazione e realizzazione e un costo stimato di 3,8 miliardi di euro. Al momento non è contemplato un approccio operativo analogo a quello seguito per l’adeguamento della 106 Jonica, in quanto tali risorse saranno assicurate in concomitanza con il perfezionamento delle fasi progettuali e l’acquisizione delle autorizzazioni da parte degli enti preposti. Tuttavia, non si esclude di ricorrere allo stanziamento di risorse in un’ottica di programmazione pluriennale". Deluso dalla risposta è il deputato Marco Simiani, del Pd, che aveva presentato l’interrogazione e commenta: "Il Governo, nonostante abbia nominato un commissario straordinario, non prevede di stanziare, a oggi, alcuna risorsa per il completamento della Fano-Grosseto. Avevamo anche fatto una proposta (modello strada statale Jonica) su come finanziare un’opera fondamentale per il rapporto tra i territorio del Centro Italia, ma il ministro Salvini l’ha bocciata".

Nicola Petricca