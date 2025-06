Sammartinese trionfa sulla Pol Bottega: vittoria in Seconda Categoria

pol bottega

1

sammartinese

2

POL BOTTEGA: Pieri, Valeri, La Casa, Russo, Magi, Fraternali, Orazi G. (1’ st Gabbanini), Mariotti, Piermaria (25’ st Punto), Donini, Paleri (39’ st Sauab).

All. Marcolini

SAMMARTINESE: Chiarucci, Andreini, Baldelli, Venturini (38’ st Marinelli), Arduini, Cecchini, Pierleoni, Orofili, Pelagaggia, Matteucci, Marcolini.

All. Alberti

Arbitro: El Mouhsini di Pesaro

Reti: 10’ st Piermaria, 15’ st Pierleoni (rig.), 46’ st Matteucci.

Note: espulso al 45’ pt Mariotti per doppia ammonizione.

Sul sintetico di Morciola di Vallefoglia davanti ad oltre 200 spettatori la Sammartinese conquista la Seconda Categoria realizzando il gol della vittoria nel recupero su calcio di punizione scagliato da Matteucci e sfruttando la superiorità numerica. Avvio di gara equilibrato, il primo squillo è di Piermaria che libera lo sgusciante Paleri che impegna Chiarucci. Replica Sammartinese con Andreini, ma Pieri respinge.

Al 35’ azione personale di Paleri che viene atterrato in area, per l’arbitro è calcio di rigore, sul dischetto La Casa con Chiarucci che miracoleggia. Nella ripresa grande occasione per gli ospiti ma Marcolini da due passi manda alto. Al 10’ Piermaria con bel diagonale porta in vantaggio il Pol Bottega. Ma subito dopo gli ospiti pareggiano su calcio di rigore battuto da Pierleoni e concesso per fallo su Marcolini.

Marcello Ugoccioni