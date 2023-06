Sampietrino, festival che funziona Tutti i martedì fino a settembre

In piazzetta Toschi Mosca torna, per l’8° anno, il "Sanpietrino Summer Festival". L’evento ideato e organizzato da Casetta Vaccaj delle sorelle Silvia e Sabrina Ottani con l’associazione culturale "Masasivà" di Valeria Agabiti e Manuela Costigliolo, nata dall’incontro con il Silent Book Pesaro e Casetta Vaccaj, si svolgerà tutti i martedì dal 6 giugno al 5 settembre, dalle 18 fino a tarda sera. Musica, dj set, street food (piadina, pizza e cibo etnico), craft market e mercatini con artigiani da tutta Italia. Un format collaudato, che ogni anno si arricchisce di novità. "Piazzetta Toschi-Mosca - hanno sottolineato il sindaco Matteo Ricci e il vice Vimini -, luogo simbolo, delinea la via intrapresa 9 anni fa: costruire un’economia nuova, basata su cultura, turismo e bellezza. Il Sanpietrino è una bellissima cartolina per raccontare la città". L’assessore alle attività economiche Francesca Frenquellucci: "Fare rete tra commercianti funziona, complimenti alle organizzatrici che anni fa, hanno fatto da apripista alle altre iniziative del centro". "L’obiettivo è esaltare Pesaro e le sue peculiarità – hanno ricordato le organizzatrici– . Puntiamo molto sui giovani, avremo Clarissa Vichi, Sorbolounge e Mida". Collabora anche l’Avis comunale, dice Lorenzo Cecchini: "Abbiamo bisogno del contatto diretto con le persone per spiegare l’importanza della donazione". Alla prima serata del Sanpietrino si svolgerà "Nove anni da sindaco": martedì 6 alle 21, nel Cortile dei Musei Civici, Ricci incontrerà stampa e cittadini.

Luigi Diotalevi