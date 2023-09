Samuel Casadei il dj di Pesaro “ucciso da un male raro”, oggi l’ultimo saluto

Pesaro, 14 settembre 2023 – Si chiama Cid, è una grave coagulazione del sangue e questo male avrebbe ucciso Samuel Casadei, il 50enne dj pesarese, morto in ospedale a Pesaro lunedì notte. Ieri pomeriggio, i sanitari hanno eseguito sul suo corpo la ricognizione cadaverica. E forse oggi si saprà l’esito dell’ispezione. La diagnosi di coagulazione intravascolare disseminata è stata fatta la sera del ricovero. A raccontare quei drammatici momenti è la stessa compagna di Samuel, Antonia Viola, che oggi, a posteriori, riesce a risalire anche ad alcuni sintomi che si erano manifestati qualche giorno prima.

“Circa una decina di giorni fa, Samuel aveva notato la comparsa di lividi su pancia e gambe – racconta al telefono la compagna – poi sabato era un po’ affaticato. Domenica, la situazione è peggiorata. Era pomeriggio, eravamo a casa. Sam mi ha detto che gli girava la testa. Sembrava avesse come una sorta di attacco d’ansia. Gli ho dato un tavor. E si è rimesso a letto. Dopo un po’ si è rialzato, mi guardava, gli parlavo ma lui non riusciva a rispondermi. Ho chiamato il 118. Lo abbiamo portato di sotto in ascensore, ha camminato fino all’ambulanza. Ce la faceva. Poi lo hanno sdraiato sulla barella".

La corsa disperata all’ospedale. Dove già i primi esami non sembrano lasciare molte speranze. "Gli fanno una tac con contrasto e vedono che la Cid era gravissima – continua Antonia – i microtrombi erano arrivati al cervello e gli avevano provocato delle ischemie. Lo sedano e intubano e gli fanno delle trasfusioni per pulire il sangue dai trombi che gli hanno invaso il corpo. Ma nel frattempo la Cid gli aveva compromesso anche i reni. Ed è andato in arresto cardiaco per insufficienza multiorgano. Hanno provato a rianimarlo per più di un’ora. Ma non ci sono riusciti".

E Sam se ne è andato. "Non so cosa abbia provocato questa malattia – riprende – il nostro medico ha detto che è un male raro, che lo ha studiato solo sui libri. Ora però Samuel non c’è più". E oggi intanto ci sarà l’ultimo saluto. Nessun funerale, ma un momento di raccoglimento alla camera mortuaria a Muraglia, dalle 14 alle 15.30. Oltre ad Antonia, Sam lascia il padre Davide e il fratello Simone. La mamma, Anna Bernardi, per anni titolare di una nota gioielleria del centro storico, chiusa da tempo, è morta anni fa.