La tragedia di Samuel Casadei, ex dj muore d’infarto a 50 anni

Pesaro, 12 settembre 2023 – Si è sentito male l’altro ieri pomeriggio. Era nel suo appartamento in un palazzo di via Filippini 2. Ha chiamato il 118 e alcuni vicini lo hanno incrociato mentre saliva sull’ambulanza per andare in ospedale. Ma purtroppo, da lì, non è più tornato. Lunedì notte il suo cuore ha ceduto. Non ha retto, forse, a un infarto così forte da non lasciargli scampo. Se ne è andato così Samuel Casadei, 50 anni appena compiuti lo scorso 3 agosto, per tutti "Sam".

La notizia della sua morte ha subito fatto il giro della città, dei social, e la sua bacheca, quella degli amici, dei tantissimi che lo conoscevano, si è riempita di messaggi, saluti, lacrime e ricordi. I tanti ricordi che ha lasciato Samuel, innamorato della musica e punto di riferimento tra gli anni ’90 e primi del 2000 del rock. Lui era infatti un dj rock e aveva fatto parte della storia musicale di locali come la Fuente di Fano, ma anche il Mamamia di Senigallia e di tanti altri locali e feste sulla spiaggia.

E con lui, a far vivere quei ritmi e quelle vibrazioni, c’era anche Mirko Bertuccioli dei Camillas, portato via dal Covid ad aprile 2020. A ricordare "Sam" e quei tempi, insieme a tanti altri, c’è Giuliano Antinori, titolare del Gra del negozio di dischi Plastic, all’epoca in cui divennero amici. "Non lo vedevo da tanto tempo – racconta Antinori - ma abbiamo trascorso insieme gli anni dal 97 al 2005, anni meravigliosi della Fuente di Fano, poi diventata Bachelor.

Samuel era un dj rock e in quegli anni lì, eravamo io, lui e Mirko Bertuccioli, che purtroppo non c’è più neppure lui, a far vivere quella musica. Sam veniva a comprare dischi da me al Plastic. Era una persona preziosa, ironico, simpatico, uno che, anche a distanza di tempo, quando ti rivedeva, era come se l’avessi incontrato un minuto prima. Non dimenticherò mai quelle feste bellissime in spiaggia, in quei locali, quella musica. Quegli anni del rock e di Sam". Samuel lascia il padre e il fratello Simone. La mamma, Anna Bernardi, per anni titolare di una nota gioielleria in centro, è morta anni fa.

Tanti i messaggi di cordoglio su facebook. Ciao Sam.