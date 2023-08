San Bartolo: altra telecamera contro i roghi

Prosegue il progetto di videosorveglianza del Parco San Bartolo contro gli incendi: dopo quella installata nel 2021 presso il Cantiere Rossini a Pesaro, in grado di garantire una sorveglianza h24 del litorale fino a Fiorenzuola di Focara, l’Ente Parco ha aggiunto una seconda telecamera a difesa della costa, questa volta a nord, installandola sulla sommità della struttura del “Mississippi”. Una telecamera di ultima generazione, anch’essa in grado di unire le potenzialità di un controllo ottico a quelle date dall’analisi termica. Lo strumento monitorerà costantemente la porzione di territorio del parco assegnatagli, muovendo il suo obiettivo secondo un tour preimpostato: una volta rilevata una situazione critica, il sistema invierà un allarme presso la centrale operativa di una ditta di vigilanza del territorio che eseguirà un’ulteriore verifica da remoto, zoomando sull’obiettivo o se necessario inviando una pattuglia in loco e attivando, eventualmente, una segnalazione in tempo reale alle forze dell’ordine preposte allo spegnimento degli incendi. Con questa seconda installazione, il progetto di mappatura del territorio, condiviso con le amministrazioni comunali di Gabicce Mare e Pesaro in un’ottica di una continua e proficua collaborazione, raggiunge un controllo tecnologico di circa il 60% della superficie complessiva del Parco. "Si tratta di un progetto iniziato dalla precedente gestione dell’Ente – spiega Silvano Leva, presidente dell’Ente Parco San Bartolo – che il nuovo Consiglio non poteva non sposare, trattando un tema fondamentale come quello della difesa del territorio. Sarà importante continuare a reperire risorse per proseguire la messa in sicurezza del Parco, ponendo in campo tutte le azioni possibili, a partire da quelle condivise nell’ultima riunione con il Prefetto di Pesaro per la prevenzione degli incendi nella stagione estiva".