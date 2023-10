San Bartolo, battaglia anti villette. I residenti: “Falesia a rischio”

Pesaro, 20 ottobre 2023 – Il parco del San Bartolo è sempre in stato di allerta. A Cattabrighe alta stanno raccogliendo le firme contro l’installazione di una seconda antenna per la telefonia mobile, e l’altro ieri un gruppo di abitanti di Santa Marina Alta, dove c’è il ristorante "Il rifugio del Gabbiano", hanno chiamato in... soccorso i Verdi per bloccare una possibile lottizzazione che prevede la costruzione di una serie di casette in un’area che è stata già oggetto di lavori di consolidamento da parte della Regione per i movimenti franosi del terreno.

A chiamare il soccorso Verde alcuni abitanti che hanno le loro abitazioni poco distanti "perché temono, se la lottizzazione dovesse ricevere il via libera dall’amministrazione, che i lavori di urbanizzazione potrebbero appesantire ulteriormente un terreno molto fragile andando a creare dei problemi anche per le loro abitazioni", dice Luigi Taglioni dell’esecutivo dei Verdi provinciali che ha partecipato l’altro ieri a questa riunione.

Di che si tratta? "Un terreno che era di proprietà del notaio Roberto Licini passato agli eredi sta per essere edificato grazie ad un progetto presentato all’ufficio urbanistico. "E’ nostra ferma intenzione – scrivono i Verdi in un comunicato – contrastare questo progetto per cui in collaborazione con i cittadini abbiamo dato incarico a due professionisti di recuperare gli atti negli uffici comunali e regionale, per cui aspettiamo con fiducia una corretta collaborazione".

Luigi Tagliolini entra ancora di più nello specifico di questa azione di contrasto alla lottizzazione "perché abbiamo interessato un avvocato ed un geometra per avere il supporto tecnico. La gente del posto è preoccupata ed anche noi perché se dovesse passare una lottizzazione simile si potrebbe creare un precedente. Non solo questo perché gli abitanti di Santa Marina hanno anche aggiunto delle considerazioni che sono queste. Spesso ai cittadini viene negato il diritto di ampliare una porta o una finestra e questo non era certamente lo spirito di tutela di un’area naturale istituita nel 1996".

Con l’aggiunta , tutto questo, della valenza turistica perché il San Bartolo "con la sua immagine viene ripreso dalla costa romagnola come presentazione per villeggianti sempre più attratti da aree naturali ricche non solo di valenza naturalistica", scrivono i verdi provinciali. Che poi aggiungono anche: "Come Verdi abbiamo il dovere di bloccare questo progetto ed altri scempi che questo governo permette, interventi che mettono seriamente a rischio l’instabilità della falesia del piccolo borgo di Santa Marina Alta".

Intanto va detto che gli squilli di guerra contro una seconda antenna a Cattabrighe alta e quindi sempre dentro il San Bartolo, potrebbero placarsi perché pare che la Sovrintendenza non sia intenzionata a dare i permessi. Soprintendenza che invece sarebbe al centro di alcune verifiche, anche a livello ministeriale per una interrogazione di Mirco Carloni della Lega, per il parere favorevole che venne dato dalla ispettrice di zona Simona Guida su Fiorenzuola nonostante le indicazioni apparentemente opposte arrivate da Ancona.