San Bartolo: ‘Il Faro’ va oltre il 65%. La minoranza piazza tre consiglieri

Contrariamente a quanto accaduto nel 2019, nel quartiere San Bartolo, la lista "Il Faro" non riesce ad aggiudicarsi tutti i dieci posti a disposizione in consiglio, ma sfonda comunque il 65%. "La destra qui ha cercato di militarizzare San Bartolo, imponendo un controllo centralizzato da Ancona – dice Giampiero Bellucci, segretario comunale del Pd –. I cittadini, però, hanno scelto diversamente, condannando questo approccio". Su 457 votanti, il Faro si è imposto con il 65,4% delle preferenze. La consigliera più votata è stata Iolanda Filippini con 99 preferenze, seguita da Massimo D’Angeli con 88. Per Ascoltiamo Pesaro sono stati 82 i voti ottenuti da Annalisa Cecchini. "Per la prima volta – dicono dalla lista Ascoltiamo Pesaro – entrano tre nostri consiglieri, rompendo il monopolio della lista Il Faro e dimostrando la capacità della nostra proposta di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini".