San Bartolo, il Pd attacca "Siamo alle comiche"

"Tra ambiente, legificazioni noturne e ricerca di credibilità: astenersi perditempo". L’assessore comunale all’ambiente Heidi Morotti c’è l’ha con il centrodestra regionale che ha approvato la legge marchigiana fatta per uniformare la governance di tre parchi regionali tra cui il San Bartolo. "Il tema ambientale è talmente delicato ed attuale che non può essere affrontato con tattiche politiche da guerriglia urbana e personaggi improvvisati – osserva-. La linea di demarcazione tra ciò che è credibile e non, non è affatto sottile, in mezzo vi sono norme costituzionali, leggi nazionali, sentenze, nobili battaglie politiche che ne delineano la complessità. A domande complesse non possono essere contrapposte risposte semplici: laddove associazioni ambientaliste, istituzioni locali e federazioni di categoria, pongano problemi di illegittimità, è inaccettabile ricevere risposte politiche più degne di un film di Sordi che di un organismo come la Regione. Si pone infatti seriamente la questione dell’incostituzionalità della legge regionale rispetto alla legge quadro sulle aree protette (cfr. L. 39491 artt. 22, 24 e 27), questione peraltro dibattuta da grandi giuristi ( Beniamino Caravita, Giuliano Amato), ebbene la risposta di alcuni consiglieri regionali è un po’ sconcertante e suscita tenerezza: non vi preoccupate, io sono avvocato ed ho trovato una soluzione al problema". L’ultima battuta è per l’assessore regionale Aguzzi. "Spara cifre a casaccio - taglia corto Morotti- e conclude col botto quando dice che la Regione paga ergo deve comandare . Ebbene, la Regione riceve più di un miliardo di euro dalla Ue, non credo che Madame Von der Leuyen abbia mai chiesto ad Aguzzi di inserire in giunta regionale qualche assessore nominato da lei stessa. E’ totale la mancanza di credibilità".