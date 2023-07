San Bartolomeo fa le valigie Traslocano 200 bancarelle

di Anna Marchetti

Si sposta la fiera di San Bartolomeo: sarà liberata una parte di Sassonia e le bancarelle saranno dislocate in viale Adriatico (oltre l’anfiteatro Rastatt), nella zona del porto e al Lido. Se ne era già parlato a marzo dello scorso anno, ma nel 2022 non si mosse nulla. Quest’anno invece la decisione è presa, seppure in via sperimentale. L’altro ieri l’assessore Etienn Lucarelli si è confrontato con il tavolo economico, ieri la proposta è passata in giunta. In realtà erano state considerate due soluzioni: una prevedeva di liberare completamente il lungomare di Sassonia per trasferire tutta la fiera al Lido, ma questa ipotesi è stata abbandonata.

L’amministrazione comunale, in accordo con le associazioni di categoria, ha optato per mantenere parte degli stand su viale Adriatico, da dopo l’anfiteatro Rastatt, passando per il porto fino al cuore del Lido.

Si tratta di un ‘trasloco’ abbastanza complicato in quanto interessa quasi 200 bancarelle che si snodano in un percorso di 2 chilometri. Alcuni esercenti della zona porto inizialmente hanno temuto di dover rinunciare allo spazio esterno, a fianco dello Iat, ma non sarà così. "Nessun operatore sarà penalizzato – assicura l’assessore alle Attività economiche Etienn Lucarelli – anzi è esattamente il contrario, vogliamo che tutti lavorino e che l’area del porto sia sempre più valorizzata".

Soddisfatta anche l’opposizione che, attraverso il segretario leghista Alessandro Brandoni, commenta: "Finalmente la mozione presentata dalla Lega a marzo del 2022 e votata dal consiglio per decongestionare la Sassonia, ha trovato riscontro. Ci saranno sicuramente degli accorgimenti da prendere per consentire alle attività commerciali, coinvolte nel nuovo percorso, di lavorare al meglio. Purtroppo la fase di ascolto e coinvolgimento delle associazioni è arrivata ad un mese dall’evento, diventando poco più che una formalità". L’assessore Lucarelli dà piena disponibilità a risolvere gli eventuali problemi che si potranno creare.

Una volta definiti i nuovi stalli, l’Amministrazione comunale dovrà procedere con l’installazione degli attacchi elettrici. Il trasferimento verso nord della Fiera di San Bartolomeo accontenta gli albergatori di viale Adriatico (Paradise, Angela, Beaurivage, Marina, Continental e Cristallo che danni lamentano l’impossibilità dei clienti, nei tre giorni della Fiera (dal 24 al 26 agosto) di lasciare o raggiungere gli alberghi e risolverebbe il problema del transito dei mezzi pesanti della New Copromo. Mezzi che, con questa nuova soluzione, potranno passare, all’andata in viale Dante Alighieri, liberata dalle bancarelle, e al ritorno in via Gentile da Fabriano.