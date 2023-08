San Bartolomeo mette tutti d’accordo "Soddisfatti operatori e residenti"

di Tiziana Petrelli

Torna dal 24 al 26 agosto, rinnovata già dal logo, la ‘Fiera di San Bartolomeo’ che da quest’anno si fa "fiera" a 360 gradi. Lo slogan scelto dall’amministrazione comunale che ha voluto ripensare l’evento secolare, è infatti "Fano Fiera", dove al concetto di fiera campionaria si unisce la fierezza di una città che mette in mostra le sue tradizioni marinare. Per questo nel nuovo logo, che pur mantiene lo stemma araldico che l’ha caratterizzato fino ad ora, ci sono le onde di spuma bianca in un mare blu e la cipolla, simbolo dell’evento che fin dal medioevo caratterizza la fine dell’estate fanese.

"La fiera campionaria come l’abbiamo sempre conosciuta, ha più ragione di esistere? La Fiera così concepita è in declino? Sono domande che, visti i cambiamenti epocali che si sono verificati negli ultimi anni, ci siamo dovuti porre - spiega l’assessore alle Attività economiche Etienn Lucarelli -. Per noi questo evento antico andava ripensato, cambiato e migliorato anche in vista delle nuove esigenze".

E così passano da 250 a 200 gli spazi espositivi, lungo un percorso lineare di 1800 metri che parte dalla Sassonia per arrivare al Lido, iniziando dal tratto di viale Alighieri lato nord dell’Anfiteatro Rastatt per arrivare in piazzale Simonetti abbracciando tutto il porto. "Accolte le proteste degli albergatori degli ultimi anni - prosegue Lucarelli - abbiamo pensato di liberare le strutture ricettive, migliorando sensibilmente la viabilità di Sassonia durante l’evento anche per le nuove attività economiche che si sono recentemente insediate in zona porto".

Liberato dalle bancarelle, quindi, tutto viale Dante Alighieri e libero accesso, salendo dalla stazione, a viale Battisti che si può percorrere in tutta la sua lunghezza, per poi svoltare a destra verso Fano Sud, risalendo poi da viale Ruggeri che si potrà percorrere imboccando anche viale Adriatico fino all’Anfiteatro Rastatt, per poi svoltare in viale Battisti verso il centro. "In questo modo - conclude Lucarelli - è migliorata la location: saranno chiusi il parcheggio del Pesce Azzurro, il curvone del porto e ovviamente la zona del lido che era già pedonale. Saranno interdette anche alcune strade di accesso al porto, ma in realtà arrivando da dietro, via Gentile da Fabriano si può percorrere fino a via della Marina per cui i residenti arrivano immediatamente dietro al porto. Il prossimo anno rivedremo l’aspetto merceologico".

Per il momento richiamati tutti gli standisti del passato, con il truck food che troverà spazio tutto nello spiazzo davanti alla Guardia Costiera mentre le attività economiche cittadine manterranno i loro dehors. "A grande richiesta torna anche la Fiera Franca dei Bambini e dei Ragazzi - aggiunge l’assessora Barbara Brunori che l’ideò 8 anni fa - che dalle 14,30 alle 20 in tutti e tre i giorni dell’evento animerà la Tensostruttura della Sassonia, spazio dedicato a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 16 anni che potranno per l’ occasione fare operazioni di scambiobaratto di giochi, libri, fumetti e oggetti creati dai più piccoli ed essere protagonisti anche di laboratori propri. Saranno al massimo 30 le postazioni a disposizione e i giovani venditori dovranno essere accompagnati da un adulto. Non si effettuano prenotazioni ma ci si ritroverà direttamente sotto il tendone".

Sabato sera alle 23, poi, per la prima volta nella storia "La Fiera chiude col botto - conclude la Brunori - perché lo spettacolo pirotecnico saltato in occasione della Festa del Porto, per il forte vento, verrà recuperato proprio in questa occasione".