San Bernardino e Pieve. Lavori nei cimiteri

Inizieranno a gennaio, subito dopo le feste, i lavori urgenti di riqualificazione di ampi settori di loculi nei cimiteri di San Bernardino e di Pieve di Cagna. A presentare ufficialmente i due cantieri sono stati ieri il sindaco Gambini assieme al consigliere Lino Mechelli che ha seguito la questione e all’architetto Gianluca Gostoli dell’ufficio tecnico. "I lavori ai cimiteri inizieranno dopo l’epifania – ha detto Mechelli – e sarà un’operazione titanica: si tratta infatti di 440 più 105 loculi. L’amministrazione anticiperà le cifre per iniziare i lavori subito, anche se continueremo a sollecitare i proprietari che ad oggi non hanno risposto al nostro appello. Sono stati

comunque molti i ringraziamenti degli interessati, nonostante la difficoltà nel reperire la totalità dei parenti dei defunti. A Pieve di Cagna hanno aderito attorno al 70% dei proprietari, ad Urbino circa il 50%. I ritardatari saranno messi in mora quando chiederanno l’utilizzo o il rinnovo della concessione. Nel frattempo, al cimitero centrale Urbino Servizi ha da poco sistemato la zona dedicata alla dispersione delle ceneri: è stato recintato il prato e fatto un pannello in cui si potranno inserire i nominativi di chi vorrà. Ora insomma è molto più decorosa".

Il sindaco Maurizio Gambini ha aggiunto che già in passato operazioni simili erano state fatte con buon risultato. "Il decoro e la salubrità sanitaria sono condizioni necessarie per i cimiteri per cui procediamo anche con questi lotti. L’alternativa sarebbe stata non far nulla, per cui era necessaria una presa d’iniziativa da parte comunale. La convinzione che i loculi siano di proprietà pubblica purtroppo è tanto diffusa quanto errata,

perché la concessione prevede anche la manutenzione straordinaria in capo al privato. Faremo un ultimo richiamo a versare le quote, perché poi aumenteranno".

L’architetto Gianluca Gostoli ha infine illustrato i dettagli dei lavori: "I due appalti sono stati avviati e le due ditte inizieranno subito dopo le feste, prima a Pieve di Cagna, in un lotto risalente agli anni ’20 del Novecento, con la messa in sicurezza della ventaglia, l’impermeabilizzazione e il restauro. A San Bernardino si interverrà invece su più lotti degli anni ’80 per rifare lo smaltimento delle acque e la messa in sicurezza, nonché per sistemare le scalette adiacenti. I tempi sono di circa due mesi, per entrambi".

Giovanni Volponi