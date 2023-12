San Carlo e Giampaoli: 50 anni di vita insieme

E’ il 1973. Il quartiere di Pantano è in piena espansione. San Carlo è una città nella città. Il suo parroco don Guido Vincenzi in pochi anni ha fatto della parrocchia un centro di gravità permanente. Qui, oltre al catechismo allora partecipatissimo, nascono in serie anche il centro ricreativo culturale (Cericusca), il cinema San Carlo (ora Solaris) e, davanti alla chiesa, la pasticceria Giampaoli. Qui passeranno e cresceranno generazioni di "sancarlini", qui don Guido andava a fare colazione ogni mattina e qui ci si ferma dopo ogni messa festiva. Una sorta di rito laico dopo quello religioso. Oggi la pasticceria Giampaoli non c’è più, è diventata Alberini, ma il ricordo di quel luogo cresciuto assieme alla parrocchia di San Carlo è ancora vivo in migliaia e migliaia di persone che l’hanno frequentato. E proprio oggi verrà ricordato il 50esimo dall’inaugurazione della pasticceria Giampaoli, alle 17, con una targa che riporta il nome del fondatore, Franco Giampaoli. Un momento aperto a tutti. "Mio padre Franco – spiega Osvaldo Giampaolo oggi commercialista – con mia mamma Lina aveva aperto la prima pasticceria nel 1955 in via Gargattoli, tra via del Vallato e Via Mazza, celebre per i bomboloni e i maritozzi con l’alchermes e la crema. Nel 1958 trasferì la sua attività in via Mazza fino al 1973. In quegli anni lo si poteva vedere sfrecciare con la sua MV Agusta verso la caserma con la moglie, seduta dietro, che teneva lo scatolone di brioches e bomboloni da consegnare ai soldati. Nel 1973, esattamente il 13 dicembre giorno di Santa Lucia, la svolta: il trasferimento in via Nitti davanti alla chiesa di San Carlo, o di don Guido, come era conosciuta. Un legame, quello con don Guido Vincenzi, la parrocchia ed il quartiere, fortissimo". Giampaoli è stato per decenni il luogo delle colazioni dopo le Messe, della pausa caffè, della merenda pomeridiana di generazioni di residenti a Pantano e non solo, che lì trovavano anche i panettoni artigianali e le uova pasquali decorate con sorpresa personalizzata. Sul banco, il sorriso e la gentilezza di Lina e della figlia Alma, dietro le quinte Franco, che, ricorda ancora il figlio Osvaldo che in quegli anni collaborava con la famiglia, "provava e riprovava per ore gli ingredienti giusti per dolci e salati, perché i clienti rimanessero sempre più soddisfatti. Quando c’era da collaborare a tornei e iniziative locali, mio padre era sempre presente, sponsorizzando le squadre dei ragazzi frequentanti la pasticceria ai tornei di calcio e pallavolo, organizzando cene e pizzate anche nel laboratorio della pasticceria". Nel 2006 la cessione dell’attività ma la pasticceria è rimasta sempre aperta, ora gestita magistralmente dalla famiglia Santini. "Mio padre – conclude Osvaldo – oltre alla pasticceria ha avuto un altro punto fermo nella sua vita: la famiglia, a cui ha donato tutto se stesso. Guai a cominciare un pranzo se non si era tutti uniti a tavola. Oggi ricorderemo tutto questo con chi vorrà".

Davide Eusebi