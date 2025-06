San Carlo in lutto. È morto Renzo Magi

E’ morto Renzo, aveva 88 anni. Ex bancario alla Banca dell’Adriatico, Magi è stato tra i primi e più brillanti consulenti finanziari. Indimenticabile il suo “Mister agos”, il messaggio promozionale con cui si era proposto anche ai tifosi della Vis negli anni ‘80, facendo conoscere il suo prodotto finanziario attraverso il calcio e l’allora Radio Città. Ma Renzo Magi è stato molto altro. Con il suo entusiasmo contagioso, la sua disponibilità e il suo gran cuore, è stato molto attivo per anni nella Parrocchia di San Carlo Borromeo negli anni ’60, ’70 e ’80, quelli di massima espansione della parrocchia popolare di Pantano.

Con un gruppo di amici come Gianni Ferri, a cui lo legava un rapporto di amicizia speciale, Lucio Pavoni, Bernardino Bernardi ed altri, aveva fondato il circolo ricreativo San Carlo che un gruppo di volenterosi ex ragazzi dell’epoca, oggi hanno rifondato raccogliendo il suo testimone e ridando vita al circolo Mcl “Alla Falco”. Un nome anche questo famigliare, perché proprio Renzi Magi fu uno degli ispiratori e fondatori, assieme a Peppe Terenzi, al giudice Marini e ad altri, della Falco pallacanestro che avrebbe scritto pagine indelebili del basket cittadino, prestando il proprio logo alla Vuelle dopo il fallimento della stessa e permettendole di ripartire dalla serie B. Proprio della Falco ricorre quest’anno l’anniversario della fondazione che sarà ricordato a settembre durante la “Festa del ragazzo” in parrocchia con la regia del circolo “Alla Falco”.

Magi, grande appassionato di basket, diede il suo contributo anche per realizzare il campo della Lupo pallacanestro, altra storica realtà cittadina, nella parrocchia dei Cappuccini. Straordinario il suo rapporto con don Guido Vincenzi, parroco fondatore di San Carlo e suo grande amico, che nonostante la scelta di Renzo di vivere in un’altra città, continuava a spedirgli il “Nuovo amico” e a sentirlo ogni tanto: una schietta e bellissima amicizia, come piaceva a Renzo, uomo che con il sorriso amava dire sempre ciò che pensava. Di don Guido disse fino all’ultimo: "E’ stato un grande prete". L’anno scorso, in un collegamento audio durante un incontro-testimonianza con Gianni Ferri sui primi mitici annii del circolo “San Carlo”, saluto” tutti con una delle sue battute ironiche: "sento che in sala ci sono giovani vecchietti". Da sua moglie Renata, anch’ella animatrice parrocchiale ed ex catechista, ha avuto cinque figli e una splendida famiglia. Il funerale è domani mattina alle 12 nella parrocchia di San Carlo Borromeo, la sua parrocchia che in fondo non ha mai lasciato.

d.e.