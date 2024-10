San Costanzo avanti tutta, passo falso Avis

maior

1

mercatellese

0

MAIOR: Mengacci, Sbrega (17’ st Ordonselli D.), Antinori, Modesti (6’ st Pagnoni), Rosetti, Sannipoli, Tartaglia, Fossa M., Cinotti, Menconi (23’ st Cecchini), Damiani. All. Stocchi

MERCATELLESE: Muscinelli, Sansuini, Ndoj R. (15’ st Cerpolini), Contucci, Rocco, Bricca, Matteucci (17’ st Rasponi), Ndoj K. (34’ st Sarre), Palazzi, Ciaffoni (22’ st Benedetti), Corsini. All. Bruscia

Arbitro: Montaboddi di Macerata

Rete: 32’ pt Tartaglia

MONTEMAGGIORE AL METAURO

Dopo la fase di studio la prima azione pericolosa è degli ospiti, Corsini lascia partire un tiro ad incrociare che sfiora il palo. Alla mezz’ora si sblocca il risultato, Menconi pennella sulla testa di Tartaglia che schiaccia in porta. Gli ospiti ci riprovano, Corsini scarica per Rocco ma Mengacci blocca. Nella ripresa le squadre si allungano con la Mercatellese che si spinge, Sansuini lancia Corsini che da posizione defilata calcia ma Mengacci chiude lo specchio della porta. La Maior gioca di rimessa e in due ripartenze ha la possibilità di chiudere l’incontro con Tartaglia e Cinotti. Nel finale gli ospiti provano il forcing ma la difesa della Maior è insuperabile e porta a casa tre punti preziosi.