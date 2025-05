San Costanzo batte Atletico Mondolfo 1952 e vola in finale playoff contro Ostra

Il San Costanzo vince il match dei playoff con l’Atletico Mondolfo 1952 e si qualifica per la finale (in campo neutro) sabato prossimo contro l’Ostra che nel girone B ha battuto sabato il Montemarciano per 3 a 1. Chi tra San Costanzo-Ostra vince sale matematicamente in Promozione. La perdente dovrà sperare in un eventuale ripescaggio. Il successo del San Costanzo contro il Mondolfo è arrivato nei tempi supplementari (al 118’) grazie ad un gol di Ruiu. "L’avventura nei playoff continua - sottolinea Roberto Spadacini addetto stampa del San Costanzo - una vittoria di misura e molto sofferta quella dei nostri ragazzi che si sono battuti come leoni contro un Mondolfo tutt’altro che arrendevole. Sono stati due tempi con il San Costanzo più impegnato a difendere un pareggio che sarebbe stato sufficiente per accedere alla finale, mentre il Mondolfo era molto più pericoloso e aggressivo dovendo cercare di sbloccare il risultato. Il brivido più grande c’è stato al 5’ del secondo tempo, quando da una mischia al limite area Tinti spinge la palla in rete, ma l’assistente di destra ha alzato la bandierina per fuorigioco". Per la finale di sabato con l’Ostra che assegna alla vincente un posto nella categoria superiore S.Costanzo dovrà rinunciare all’infortunato centrocampista Grussu che domani si dovrà operare ad un polso.

