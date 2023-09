San Costanzo, bloccata l’assegnazione di 8 case popolari

Otto ‘case popolari’, a San Costanzo, erano in fase di assegnazione, ma la sentenza di incostituzionalità recentemente emessa dalla Consulta nei confronti della legge regionale sui requisiti di accesso per gli alloggi di edilizia pubblica, sta ora bloccando l’iter del bando e non è escluso che bisognerà ripetere integralmente la procedura. A fare il punto è l’assessore ai servizi sociali Milena Volpe: "Il pronunciamento riguarda la legge regionale n. 49 del 2018, nella parte in cui ha incrementato da 2 a 5 anni la residenza o la prestazione di un’attività lavorativa continuativa nel territorio regionale per avere il dritto di fare domanda. Per cui, al momento siamo fermi e c’è il rischio di dover rifare tutto il bando".

Nel caso delle graduatorie in fase di definizione o già aperte, infatti, bisognerà verificare se alcuni richiedenti siano stati esclusi in base all’estensione del requisito di residenza da 2 a 5 anni. E se ciò è avvenuto è probabile che occorrerà ripetere il procedimento. Giovedì, su questo tema, il sindaco Filippo Sorcinelli parteciperà al direttivo dell’Anci, alla presenza dell’assessore regionale all’edilizia residenziale pubblica Stefano Aguzzi. Per quanto attiene al Comune di San Costanzo, Milena Volpe evidenzia che "è stato aperto un bando da diversi mesi e il periodo estivo è stato di lavoro sulle istanze pervenute, una trentina, per poter uscire a settembre con la graduatoria, prima provvisoria e poi con quella definitiva e quindi con l’assegnazione. Purtroppo, però, siamo bloccati. E’ un brutto colpo, perché ritarderemo l’assegnazione di 8 alloggi, 4 nel capoluogo e 4 a Cerasa, che nel tempo si sono liberati, ad altrettante famiglie che ne hanno un forte bisogno". Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Sorcinelli.

Sandro Franceschetti