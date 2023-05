San Costanzo capitale del rulletto 100 giocatori a caccia del titolo

Oggi San Costanzo sarà la capitale del ‘rulletto’, sport tradizionale simile alla ruzzola in cui si usa un disco di legno con diametro di 17 centimetri e un peso minimo di 1,5 kg. Per le vie intorno alla frazione di Solfanuccio si disputerà, infatti, il 37° Campionato Nazionale individuale di specialità, griffato Uisp. L’organizzazione è dell’Unione sportiva dilettantistica ‘Ruzzola Mondolfo’ del presidente Tonino Rosati, con la supervisione di Federico Piccioli. Patrocinio e supporto tecnico e logistico dei comuni di San Costanzo e Mondolfo.

Oltre 100 i giocatori che si sfideranno per conquistare il titolo tricolore nelle categorie ‘A’ e ‘B’, gareggiando rispettivamente su strada Tomba e su strada Vencareto. Giocatori provenienti da gran parte del centro Italia: Siena, Arezzo, Perugia, Macerata, Ancona e dalla nostra provincia. Gare al via dalle 8 del mattino e ogni giocatore disputerà 2 manche di qualificazione. Al termine si effettueranno i conteggi dai quali emergeranno i migliori 10 atleti per categoria, che dopo una pausa pranzo al ristorante Ausonia di Monte Porzio, si sfideranno nelle gare di finale previste a partire dalle 15. Alle 18, poi, le premiazioni dei due nuovi campioni italiani Uisp 2023.

s.fr.