San Costanzo e i suoi 45 eventi

Ben 45 eventi da qui al 17 settembre, con il Comune che ha stretto una proficua sinergia con 18 realtà del territorio, tra associazioni, parrocchie, sodalizi sportivi e circoli. E’ un calendario di manifestazioni estive decisamente ricco, quello di San Costanzo, presentato dall’assessore alla cultura Annamaria Sabatini e dall’assessore al turismo Stefano Giraldi, insieme al presidente della Pro Loco Antonio Calabrese, al responsabile dello Iat Mauro Giovannini, a Mirco Piersanti dell’Asd Nuova Cerasa, a Stefano Goffi della Pro Loco “Stacciola Viva“, a Marco Sonnante dell’associazione musicale “La Concordia“ e alla presidente dell’Asc Cerasa Simona Buldrighini. "Un programma per tutti i gusti e per tutte le età, che presta grande attenzione anche ai più piccoli" ha evidenziato la Sabatini. Con tre appuntamenti dedicati alla cucina da non perdere, che andranno ad aggiungersi a quello in programma per oggi a Cerasa con la “Festa delle osterie, dei luoghi e delle genti“.

Si tratta della “Sagra Polentara“, che il 22 e 23 luglio animerà l’intero centro storico del capoluogo; della 36ª “Sagra della Crescia di Stacciola“ fissata per il 5 e 6 agosto; e della 47ª “Sagra Gastronomica“ in calendario per il 13 e 14 agosto agli impianti sportivi di Cerasa. Tra gli appuntamenti dedicati alle 7 note vanno ricordati il concerto della banda cittadina locale di mercoledì 28 giugno, lo spettacolo “The Baeatles, il classico del pop“ dell’Orchestra Rossini alla corte di Palazzo Cassi del giorno successivo, e il concerto della banda della città di Moie dell’11 luglio. Tre le date nel comune di San Costanzo della rassegna “Terre e Immagini, racconti di uomini e atmosfere“ diretta dall’attore e regista Fabio Brunetti: il 5 luglio a Cerasa, il primo agosto in piazza San Pio nel capoluogo e il 18 agosto a Stacciola.

"Questo – ha rimarcato Gilardi – è un calendario che anima la comunità e svolge anche una funzione attrattiva per il turismo, che nel 2022 ha fatto registrare nelle strutture ricettive sancostanzesi (1 campeggio e villaggio turistico, 8 B&B, 5 agriturismi e 1 alloggio ad affitto) un totale di 31.900 pernottamenti, dei quali il 71,58% da parte di stranieri".

Sandro Franceschetti