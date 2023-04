San Costanzo, ecco il direttivo della Pro Loco giovani

L’abbiamo annunciata su queste colonne appena ieri ed è già una realtà. A San Costanzo si è costituita la ‘Pro Loco Giovani’. "Fortemente voluta da tutto il consiglio e obiettivo fissato già dal nostro insediamento il 22 maggio 2022 – sottolinea il presidente della Pro Loco ‘senior’ Antonio Calabrese -, questa nuova associazione è parte integrante della Pro Loco San Costanzo ed è libera di operare in qualsiasi campo con lo scopo di rendere partecipi i giovani alla vita del paese. La neo associazione, formata dai giovani dai 12 ai 22 anni, ha già al suo attivo 140 tesserati appartenenti al gruppo ‘Magliette Gialle’ create in occasione della 212esima Sagra della Polenta della scorsa estate. Il consiglio direttivo (foto) è formato da 11 membri che ieri sera (giovedì, ndr) hanno votato l’assegnazione delle cariche e l’approvazione dello statuto, stilato sotto la supervisione del presidente provinciale dell’Unpli (l’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia) Damiano Bartocetti, che ringrazio vivamente". "L’emozione provata nel vedere l’entusiasmo e la voglia di fare di questi ragazzi – aggiunge Calabrese -, motiva tutti noi, che ci impegniamo a supportare con ogni mezzo questi giovani che rappresentano il futuro della stessa Pro Loco San Costanzo. Con orgoglio auguro buon lavoro e un grandissimo in bocca al lupo al primo consiglio direttivo Pro Loco Giovani San Costanzo, composto da Michelangelo Gramolini (presidente), Marco Giorgi (vicepresidente), Filippo Sonnante (segretario), Cesare Brunetti (tesoriere) e da Vanessa Tarini, Nicolò Alessandrini, Riccardo Roscini, Mattia Conti, Cristian Rotatori, Luca Vesprini e Raffaele Migliore".

s.fr.