San Costanzo, food truck devastato dalle fiamme

Un incendio, ieri pomeriggio, a San Costanzo, ha completamente distrutto un food truck, i camioncini adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande. L’episodio si è verificato poco dopo le 15, quando è scattato l’allarme ai pompieri di Fano, arrivati sul posto poco dopo. Il mezzo è andato a fuoco in via Breccioncino, in prossimità della zona industriale Le Grazie, dove il titolare abita con la sua famiglia; esattamente tra località Stacciola e la Statale 424 Della Valcesano.

Il proprietario del mezzo lo aveva parcheggiato da poco nelle vicinanze della sua abitazione, dopo essere tornato dal mercato settimanale di Piobbico, quando, all’improvviso, si sono sviluppate le fiamme, che hanno avvolto l’intero veicolo, distruggendolo in pochi minuti. Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia municipale, il rogo aveva già ‘mangiato’ il furgone. Secondo le poche notizie trapelate nelle ore successive, sembra che le cause dell’incendio siano da ricondurre ad eventi accidentali, probabilmente legati ad un malfunzionamento dell’impianto elettrico del mezzo utilizzato per la distribuzione di cibo e vivande di qualità nei mercati della provincia. A cercare di far piena luce sull’episodio sono le indagini dei carabinieri della Compagnia di Fano e, in particolare, della Stazione di San Costanzo, anche se, dalle prime indiscrezioni, come detto, sembra che tutto sia riconducile a cause accidentali e che si possano escludere situazioni di dolo. Le verifiche dei militari stanno comunque andando avanti e riguardano ogni aspetto di questo incidente.

s.fr.