San Costanzo investe senza alzare le tasse

"Quasi mezzo milione di investimenti e nessun incremento della pressione tributaria sui cittadini". E’ la sintesi tracciata dal vicesindaco e assessore al bilancio di San Costanzo Omar Ciani (foto) sul previsionale 2024, approvato in consiglio comunale. "Il bilancio - spiega Ciani – è stato costruito nella ferma volontà di continuare a offrire e migliorare gli attuali servizi, garantendo la copertura economica della spesa corrente e degli investimenti". Tra questi ultimi, il numero due dell’amministrazione cita: "i 380mila euro per la realizzazione del centro sociale nella frazione di Solfanuccio, con accensione di un apposito mutuo; i 50mila per l’efficientamento energetico dell’illuminazione degli impianti sportivi, coperti da un contributo statale; i 15mila per la manutenzione straordinaria dei parchi, che saranno pagati con risorse comunali; e i 20mila stanziati per un’altra manutenzione straordinaria, afferente in questo caso alle strade di competenza dell’Ente, anch’essi coperti con risorse finanziarie proprie". Buone notizie, come detto, anche sul piano della tassazione: "La volontà dell’esecutivo è stata quella di confermare tutte le aliquote tributarie fissate nell’anno precedente, senza alcun incremento della pressione tributaria a carico dei contribuenti, con l’addizionale Irpef che rimane allo 0,7% e nessun tipo di variazione neanche per l’Imu". E sempre in tema di tributi, il vicesindaco evidenzia "il riscontro di dati positivi per quanto riguarda la lotta all’evasione, con la quale non solo riusciamo a recuperare vecchi crediti, ma anche a regolarizzare le entrate che prima mancavano da parte degli evasori, garantendo così maggiore stabilità e solidità al bilancio per le parti correnti".

Un ulteriore aspetto su cui pone l’accento Omar Ciani riguarda i bandi di finanziamento vinti: "che dimostrano come questa amministrazione sia pronta a reperire nuove risorse da destinare a fini culturali, sociali, di pubblica utilità e alle infrastrutture; pertanto rimane sempre alta e attenta la vigilanza su nuove opportunità che possano incrementare lo sviluppo del nostro paese tenendo a cuore le esigenze dei nostri cittadini". Doveroso riconoscere all’assessore il fatto che da quando si è insediato nell’attuale giunta è riuscito per il quinto anno consecutivo a rispettare i termini per l’approvazione del bilancio, evitando rallentamenti al funzionamento della macchina comunale.

Sandro Franceschetti