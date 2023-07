San Costanzo, la rivoluzione della luce

Dopo l’estate nel territorio di San Costanzo partiranno tre importanti lavori pubblici per un totale di 1milione e 850mila euro. "Due interventi – spiega il sindaco Filippo Sorcinelli - riguarderanno la sicurezza dei pedoni lungo alcune delle più trafficate arterie e il terzo, quello economicamente più cospicuo, la sostituzione di tutti i punti luce pubblici".

"Già da ottobre – scende nel dettaglio il primo cittadino – decollerà la realizzazione di 330 metri lineari di marciapiede sulla Sp 17 ‘Mondolfo’, nel segmento compreso tra via Martiri della Resistenza e via XXV Aprile. Il progetto è stato realizzato dalla Provincia, che finanzia quasi il 65% dei lavori. Su un totale di 165.235 euro, infatti, 105.235 saranno a carico dell’Ente di via Gramsci e 60mila del nostro Comune, attraverso l’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione. I tempi di intervento saranno di circa 3 mesi". E una parte dell’avanzo di amministrazione sarà utilizzata anche per coprire le spese di un secondo marciapiede: "che sarà costruito nella frazione di Cerasa – precisa Sorcinelli -, esattamente nei 360 metri lungo la Provinciale 16 ‘Orcianense’ fra l’intersezione con via Vecchia Fornace e quella con via Friuli. Qui l’importo indicato dallo studio di fattibilità è di 330mila euro e siamo nella fase di redazione del progetto esecutivo. Il cantiere aprirà entro la fine dell’anno e si protrarrà per un trimestre". Illustrati questi due interventi, che garantiranno una maggiore sicurezza a chi percorre a piedi le due provinciali, il sindaco parla con soddisfazione del terzo investimento, quello decisamente più importante come entità: "che è destinato a tracciare un cambiamento epocale in ambito di efficientamento energetico; la sostituzione degli oltre 1.300 punti luce esistenti e l’installazione di nuovi in aree attualmente sprovviste. La procedura di gara è già stata fatta dalla stazione unica appaltante della Provincia ed è in fase di aggiudicazione definitiva. Per la copertura di quest’opera, che prenderà il via in autunno – conclude il capo dell’esecutivo - abbiamo chiesto ed ottenuto un finanziamento dalla Cassa Depositi e Prestiti di 1miliione e 300mila euro. I lavori, oltre a garantire una maggiore efficienza e un risparmio energetico grazie alla tecnologia a led, ci daranno la possibilità di intervenire anche nelle zone che ora sono sprovviste di pubblica illuminazione".

Sandro Franceschetti