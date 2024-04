San Costanzo, palestra ok. Riapre alle scuole e alle società sportive

Buona notizia per le società sportive e i ragazzi delle scuole di San Costanzo: la palestra ‘Martina Pagnetti’, chiusa dal 22 novembre per inagibilità perché ci pioveva dentro, da lunedì tornerà fruibile. Lo rende noto il sindaco Filippo Sorcinelli, che sottolinea: "Terminati i sopralluoghi e le verifiche da parte del consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice e del consulente di parte resesi necessarie a seguito dell’azione giudiziaria di accertamento tecnico preventivo intrapresa dalla nostra amministrazione e a seguito dei lavori di rifacimento della guaina isolante sull’intera copertura, è stato possibile revocare l’ordinanza dirigenziale di chiusura del palazzetto". "In queste ore – aggiunge il primo cittadino - il gestore della palestra, che ringrazio per la grande collaborazione, si sta adoperando per rendere fruibile l’impianto, che da lunedì potrà tornare ad essere popolato anche dai nostri studenti. Ringrazio tutto il personale dell’ufficio tecnico comunale per aver seguito e gestito con attenzione e celerità insieme al sottoscritto tutte le fasi che hanno portato alla riapertura in sicurezza del nostro amato impianto". Va ricordato che a seguito dei problemi di infiltrazioni d’acqua nella struttura il Comune ha agito in sede giudiziaria nei confronti della ditta che l’ha costruita (fu inaugurata nel 2008), del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore.

s.fr.