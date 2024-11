San Costanzo saldo in vetta, le rivali scalpitano. Fattore campo decisivo nell’ultimo turno

Solo vittorie nella nona giornata del campionato di Prima categoria. A prevalere il fattore campo considerando che sei successi sono arrivati da chi giocava in casa e solo due da chi era impegnato in trasferta. Per la quarta domenica consecutiva al comando della graduatoria c’è Il San Costanzo che grazie ai risultati dell’ultimo fine settimana ha portato a 3 i punti di vantaggio sulle principali inseguitrici (Avis Montecalvo e Nuova Real Metauro). Sono scivolate al terzo posto l’Atletico Mondolfo e il Pantano calcio.

Gol con dedica. Domenica ad aprire le marcature dell’Avis Montecalvo (2 a 1 il finale contro l’Atletico Mondolfo) è stato l’attaccante Tommaso Cocchi classe 1997, subito dopo la rete ha mostrato la maglietta con la dedica "auguri papà", agli auguri per il compleanno del babbo Luigi pure lui ex calciatore e ora presidente della squadra di calcio Osteria Nuova. Un gesto quello di Tommaso applaudito dalla tifoseria.

Mercato. L’Audax Calcio Piobbico ha ingaggiato ieri un nuovo portiere, si tratta di Filippo Ottavi, classe 1998 ex Settore giovanile dell’Alma J.Fano, poi a Pergola e Urbania in Eccellenza, successivamente a Cantiano in Promozione, Urbino, Montecalvo e nella passata stagione al Pesaro calcio in Prima categoria.

Il commento. "Campionato molto equilibrato - commenta il direttore sportivo della Nuova Real Metauro Andrea Berloni - riguardo noi siamo in linea con le attese di inizio torneo, sabato a San Costanzo ci aspetta la capolista".

I bomber. 7 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 5 reti: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna) e Giovanni Caso (Csi Delfino Fano), 4 reti: Mattia Pagnini (Pantano), Pietro Pedini (Nuova Real Metauro), Cosimo De Gennaro (Pantano), Matteo Dionisi (Tavernelle), Salvatore Saurro (San Costanzo), Michele Rossini (Atletico Mondolfo). Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova), Niccolò Orciani (Atletico Mondolfo 1952), Simone Bracci (Nuova Real Metauro).

La squadra della settimana. 1)Fabbri (Viridissima Apecchio), 2)Tiriboco (Atletico Mondolfo), 3)Furiassi (Nuova Real Metauro), 4)Rombaldoni (Avis Montecalvo), 5) Rossi (Audax Piobbico), 6) Bartoli E. (Falco Acqualagna), 7)) Filippini (Peglio), 8) Galdenzi (Csi Delfino Fano), 9)Ordonselli (Osteria Nuova), 10)Benvenuti (San Costanzo), 11)Corsini (Mercatellese). All. Pistarelli (San Costanzo). Arbitro Mancini di Pesaro (Delfino- Acqualagna).

Amedeo Pisciolini