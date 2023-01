San Costanzo, torna lo storico lancio del formaggio

Torna il gioco tradizionale del lancio del formaggio per le strade di campagna di San Costanzo, grazie alla terza edizione del ‘Memorial Carlo Sorcinelli’, manifestazione voluta dai tre fratelli Filippo (sindaco della cittadina), Virginia e Nicola Sorcinelli, con la collaborazione della Usd Ruzzola Mondolfo e del Comitato Uisp Pesaro Urbino e il patrocinio del Comune di San Costanzo.

Due giornate di gara, per le quali sono già aperte le iscrizioni, fissate per sabato 4 e sabato 11 febbraio dalle 13,30 in via Tufi, a poche decine di metri dal centro storico, su strade sterrate che si prestano magnificamente a questa antica disciplina. "Con questo terzo ‘Memorial Carlo Sorcinelli’, oltre a ricordare il nostro caro babbo che tanto amava praticare questo gioco – evidenziano Filippo, Virginia e Nicola – vogliamo tentare di riaccendere la passione per uno sport tradizionale in chi lo praticava tanti anni fa, con la speranza che possano avvicinarsi e provare sempre più persone, scongiurando l’abbandono o, peggio, la scomparsa di questo particolarissimo passatempo che affonda le proprie radici nella nostra tradizione rurale". Le iscrizioni si ricevono fino al 3 febbraio al Bar dello Sport e al Circolo Arci di San Costanzo. La quota d’iscrizione è di 18 euro e comprende l’indispensabile forma di formaggio e l’immancabile merenda. Le squadre verranno formate da una commissione tecnica che avrà il compito di creare gruppi equilibrati con la giusta proporzione tra esperti e principianti. "Il lancio del formaggio – spiega Mariassunta Abbagnara, presidente provinciale Uisp - è uno sport tradizionale riconosciuto dal Coni fin dal 1988".

s.fr.