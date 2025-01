San Costanzo, tris di gol e vetta. Nuova Real e Falco impattano. Peglio e Csi, un punto a testa

s.costanzo 3 mercatellese 1: Sartarelli, Polverari (15’ st Zepponi), Vincenzi, Catalano, Canapini, Passarini, Grussu, Creatore, Benvenuti (45’ st Pierelli), Saurro, Rivelli (34’ st Nimis). All. Pistarelli

MERCATELLESE: Rossi, Buruiana (10’ st Matteucci), Gregori S. (38’ st Sarre), Contucci, Rocco, Bricca, Sansuini, Ndoj R. (10’ st Rasponi), Palazzi, Benedetti (10’ st Ciaffoni), Corsini. All. Bruscia

Arbitro; Giustozzi di Macerata

Reti: 24’ pt Canapini, 6’ st Saurro, 10’ st Matteucci, 47’ st Zepponi

Apre le marcature al 24’ Canapini. In avvio di ripresa arriva il raddoppio: Benvenuti mette al centro per Saurro che in corsa insacca. Passano pochi minuti e la Mercatellese accorcia. Appena entrato Matteucci effettua un bel tiro a spiovente da fuori area che si insacca a fil di traversa e finisce alle spalle di Sartarelli. Al 15’ bella azione ospite sulla fascia sinistra, conclude Simone Gregori palla di poco a lato. Alla mezzora Corsini ha la palla giusta per il pareggio, fa pallonetto che finisce di poco sopra la traversa. A tempo scaduto Zepponi intercetta un rinvio del portiere, lo supera e a porta vuota sigla il definitivo 3 a 1.