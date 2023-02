San Decenzio, il mercato langue "Trasferiamo le bancarelle del cibo"

Da sempre il mercato settimanale distingue l’area del “food“ con il resto. La prima è quella che si trova dietro il tribunale, mentre l’abbigliamento, il casalingo e i generi vari sviluppano nell’ampio parcheggio del San Decenzio. "Ci vogliono spostare: a molti di noi non sta bene. Non si può mai stare tranquilli". L’esternazione è di un ambulante del mercato settimanale, tra quelli che vendono delizie gastronomiche. A tormentare i suoi pensieri è l’ ipotesi, confermata dalla consigliera comunale Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro), di uno spostamento del “blocco food“ nel macchione generale.

"E’ vero – conferma Marchionni –. Gli ambulanti del settore alimentare sono stati coinvolti dal Comuen che comunicato loro l’intenzione di spostarli nella parte del San Decenzio, inserito nella zona centrale del mercato, sotto la grande antenna. I dubbi, a fronte di una operazione di questo tipo sono riconducibili alle abitudini dell’utenza: il mercato alimentare collocato lì funziona. Sia per chi vive nelle zone limitrofe e sia per chi parcheggiando al Carducci si muove velocemente dietro il tribunale. Mi risulta che l’ipotesi sia al vaglio dell’assessore Francesca Frenquellucci, la quale sta verificando la fattibilità su spinta proprio di altri ambulanti in piena area San Decenzio che vorrebbero serrare le fila". In che senso? "Da tempo il mercato di San Decenzio conta molte assenze: le fila di bancherelle sono fin troppo diradate da diversi ambulanti che sistematicamente mancano l’appuntamento settimanale. I filari pieni di buchi, secondo una parte di esperti, non sono il massimo per l’immagine generale dell’appuntamento settimanale. Da qui l’idea di far traslocare il “food“, estremamente attrattivo. Solo che molti ambulanti del fresco e della gastronomia non sono favorevoli a questo spostamento".

Perché a nessuno piace fare da tappabuchi? "Non è una questione d’orgoglio o pigrizia, ma un timore comprensibile – spiega Marchionni –. Non serve essere uno scienziato per capire che gli ambulanti del food non vogliano guastare un equilibrio ottimale che si è creato con la propria clientela di affezionati i quali da tanti anni, ad occhi chiusi, sanno trovare quello che vende il formaggio, piuttosto che la verdura preferita. La dislocazione creerebbe un disorientamento che gli ambulanti del food non vogliono rischiare. La fragilità economica caratterizza tutti. Perché rischiare la stabilità di un mercato che va bene con una scommessa dall’altra parte?". La pressione degli ambulanti del food è stata tale che la consigliera d’opposizione insieme ai colleghi Andreolli, Emanuele Gambini e Redaelli ha depositato una interpellanza. C’è chi ha parlato di sicurezza: in via La Marca parcheggerebbero in “quadruplice fila“. Se fosse questo basterebbe aumentare la presenza della municpale, invece di arrischiare delle attività".

Solidea Vitali Rosati