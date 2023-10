San Giorgio, arriva Hallowen due giorni di streghe e magie

Conto alla rovescia terminato per la più longeva manifestazione della provincia di Pesaro e Urbino ispirata ad Halloween. Oggi e domani, a San Giorgio di Terre Roveresche, si terrà la 18esima edizione de ‘La Castagnata delle Streghe’, che senza lo stop di due anni per Covid (nel 2020 e 2021, ndr) sarebbe stata la numero 20. Location dell’evento, il centro storico del paese, dove la Pro Loco guidata dal presidente Sauro Rossetti, col sostegno del Comune di Terre Roveresche, allestirà una serie di spettacoli e proposte gastronomiche e, soprattutto domani, un’ambientazione altamente ‘horror’. Quello di oggi è un prologo serale dedicato in particolar modo ai giovani, con l’apertura degli stand alle 18 e intrattenimenti musicali a partire dalle 20 con ‘Detective Pork’, a cui si aggiungerà alle 22,30 il dj-set di Mattia Occhialini.

Sul fronte gastronomico funzioneranno due osterie: ‘La strega dei mari’ e ‘La maledizione della prima luna’, con piatti che spazieranno dalla polenta con stoccafisso al pesce fritto, passando per paccheri zucca e pancetta, ravioli al pomodoro, arrosticini, piadina, fagioli con costine e salsicce, trippa e patatine fritte. In più, in altri stand, verranno serviti castagne e vin brulé e dolci, con la particolarità che quest’ultimi, nonostante un gusto meraviglioso, avranno sembianze poco raccomandabili, perché verranno preparati a forma di pipistrelli, ragni e insetti. Il preludio all’appuntamento clou di domani quando, a partire dalle 15, ai visitatori che oltrepasseranno il maxi telo nero posto all’ingresso della parte antica di San Giorgio, si rivelerà un mondo fatto di mummie e vampiri ad altezza uomo, giganteschi pipistrelli, maxi ragnatele, pseudo fattucchiere e personaggi della ‘Famiglia Addams’. E, in più, il ‘tunnel della paura’, la ‘bottega misteriosa’, trucca bimbi e spettacoli itineranti di giocoleri, trampolieri e mangiafuoco. Durante il pomeriggio e la serata di domani funzionerà un sevizio gratuito di bus navetta da Strada Monteporzio e dalla palestra di Piagge, con anche fermate intermedie.

s.fr