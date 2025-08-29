San Giorgio il paese del dialetto. Ecco "Quant la stall era un salott"

Nel ‘paese del dialetto’ è in programma uno spettacolo dialettale da non perdere. Domani alle 21,15 in piazza Garibaldi, a San Giorgio di Terre Roveresche, andrà in scena la commedia in due atti ‘A chi temp… quant la stalla era un salott’. Sul palco i bravi attori del laboratorio ‘I Teatranti’ dell’associazione culturale ‘Anta-Club Marino Saudelli’ diretto da Giuliana Aniballi (foto), che è anche la regista dello spettacolo. La scenografia è firmata da Lorenzo Orsini ed Eleonora Zandri, autrice della grafica è Laura Rosati. Soggetto e sceneggiatura sono stati prodotti da ‘I Teatranti’, che creano da anni storie divertenti come questa nuova commedia. San Giorgio è noto come il ‘paese del dialetto’, perché ha dato i natali a diversi poeti che si esprimevano in ‘lingua locale’ e la scelta del laboratorio teatrale dell’’Anta-Club Marino Saudelli’ non poteva che direzionarsi verso l’utilizzo del ‘vernacolo’. Del resto, l’associazione organizza da ben 19 edizioni anche la rassegna di poesia dialettale ‘Stori Sangiorges’, che richiama tantissimo pubblico, e dal 2007 - 10 anni prima della fusione di San Giorgio con Barchi, Orciano e Piagge che ha dato vita a Terre Roveresche - nel suo territorio la toponomastica stradale riporta la doppia denominazione: in italiano e in ‘lingua locale’. Così la frazione di Sacramento è anche "El Sagramènt", quella del Poggio è "El Pòj" e così via.

s.fr.