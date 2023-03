San Lorenzo, appello al sindaco: "Riducete le dimensioni dell’edificio in piazza"

Un gruppo di cittadini di San Lorenzo ha avviato una petizione per chiedere che vengano ridotte le dimensioni dell’edificio, ad uso pubblico e privato, in costruzione nella centrale piazza Verdi (foto) al posto delle ex scuole medie, demolite a fine 2019. I promotori sono Ersilia Tenti, Antonio Barbadoro e Bruno Montesi, i quali hanno anche organizzato un’assemblea pubblica per stasera alle 21 alla sala consiliare, per spiegare le ragioni della loro iniziativa. "Con la nostra raccolta firme – spiega Montesi –, che sta andando molto bene e che consegneremo in Comune a breve, chiediamo esattamente al sindaco e agli altri amministratori di adoperarsi per avviare una variante in corso d’opera che porti ad una riduzione delle dimensioni dell’edificio in costruzione, perché lo riteniamo troppo grande e impattante, sia in larghezza, che in altezza e in profondità, tale da chiudere la visuale del borgo antico. La petizione – aggiunge - è partita da 2 settimane e siamo molto soddisfatti, perché in tantissimi hanno deciso di sottoscriverla". Stasera si conoscerà il numero di questi sottoscrittori, che Montesi al momento non vuole rendere noti. Intanto, il sindaco Davide Dellonti puntualizza: "E’ un progetto approvato nel 2018, che è stato esposto al pubblico e alle osservazioni dei cittadini e che ha avuto anche il pieno parere favorevole della Soprintendenza. Gli ingombri sono assolutamente paragonabili al vecchio edificio delle scuole medie". "Siamo disponibili – conclude – a valutare proposte di dettaglio".

s.fr.