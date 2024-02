San Lorenzo, azienda di forni in tour culinario

L’azienda Fontana Forni di San Lorenzo in Campo, leader nella produzione di forni da esterno, a gas e a legna, e barbecue a legna, sarà protagonista di un tour culinario in diversi Paesi d’Europa dal titolo ‘Fontana Gourmet on Tour’, che vedrà all’opera anche Simone Finetti, il cuoco romagnolo distintosi durante la quarta edizione di Master Chef Italia. "Si tratta di un viaggio culinario partito dalla Polonia – evidenzia una nota della ditta guidata da Alessandro Fontana (foto) e i suoi soci – che proseguirà con il Progetto Fuoco (Italia), la fiera di Wieselburg (Austria), due giornate di open day a Linsengericht (Germania) e il JdC Garden Trends a Marsiglia (Francia). Il tour si concluderà poi in estate in Danimarca con 2 appuntamenti, l’Homeshop Grill e il Food Festival". Uno degli eventi più attesi del tour è il ‘Progetto Fuoco’ ospitato a Verona: dal 28 febbraio al 2 marzo diversi player globali parteciperanno alla manifestazione, durante la quale, Fontana Forni esporrà una gamma ricca di novità nel padiglione 4, stand B75. Con una bella sorpresa in programma per il pomeriggio del 29 febbraio, quando lo stand Fontana diventerà il palcoscenico di uno speciale show cooking di Simone Finetti, lo chef romagnolo dal carattere energico e solare, amante del territorio, delle tradizioni e attento alla qualità delle materie prime. La collaborazione con Finetti nasce dalla preziosa co-partnership con Woop Design, azienda marchigiana specializzata nella realizzazione di locali commerciali ‘chiavi in mano’ e lo show cooking consentirà di evidenziare le qualità del ‘Mangiafuoco’, tra i fiori all’occhiello dei forni a legna Fontana.

s.fr.