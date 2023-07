San Lorenzo in Campo, 951mila euro per contrastare il dissesto idrogeologico

Lavori edili e stradali a pieno regime a San Lorenzo in Campo, per fronteggiare il dissesto idrogeologico (foto), grazie ad un finanziamento di 951mila euro del Ministero degli Interni con fondi Pnrr. "Opere – evidenzia il sindaco Davide Dellonti – relative a frane in località Miralbello e nella frazione di San Vito sul Cesano. In questi giorni i lavori si stanno concentrando sulla strada principale che conduce a San Vito, la Sc 2, dove durante i più recenti episodi alluvionali si sono verificati ulteriori cedimenti verso la carreggiata".

"L’intervento – prosegue il primo cittadino – consiste nella realizzazione di gabbionate a protezione della strada sulle scarpate che erano soggette a dilavamento e di un’adeguata rete di regimazione delle acque meteoriche. Dal sopralluogo che abbiamo effettuato insieme al direttore dei lavori, l’ingegnere e geologo Diego Talozzi di Urbania, e al responsabile dell’ufficio tecnico comunale, architetto Andrea Storoni, è emerso che quest’opera sta procedendo nel migliore dei modi e che ci sono tutti i presupposti per concluderla entro l’estate".

Mentre il termine dell’intervento complessivo è stimato da Dellonti "per novembre, o inizio dicembre". Il totale di 951mila euro servirà, infatti, per una serie di altri lavori, due dei quali già iniziati nelle settimane scorse e in attesa di essere ripresi: "Si tratta, innanzitutto – spiega il primo cittadino - di quello sulla strada comunale n. 3 San Cristoforo, in corrispondenza dell’abitazione Banci, circa 200 metri oltre il cimitero di San Vito, dove si è prodotta una grossa frana. Qui, dopo le prime opere eseguite, siamo in attesa delle trivellazioni. E poi di quello sulla strada vicinale n. 43 Del Colombaio, in zona Miralbello, dov’è necessario mettere in sicurezza la viabilità arretrando la carreggiata di almeno 10 metri rispetto al ciglio di frana e realizzare opere in alveo nel sottostante corso d’acqua Rio Freddo finalizzate al contenimento dell’erosione spondale, che verranno eseguite già a partire dalla prossima settimana. Successivamente a questi lavori di primaria importanza, saranno effettuati anche interventi minori nelle zone di San Vito e Montalfoglio".

Tutte opere che andranno a sanare criticità "e che - conclude Davide Dellonti – consentiranno di salvaguardare il territorio e le strade, garantendo maggior sicurezza ai cittadini in caso di fenomeni atmosferici intensi, purtroppo sempre più frequenti".

Sandro Franceschetti