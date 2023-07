San Lorenzo, inaugurato il nuovo campo da padel

Cerimonia inaugurale, il weekend scorso, per il nuovo campo da padel e per l’attigua area giochi di San Lorenzo in Campo, in via Molino-Montessori. "L’inaugurazione era prevista per il settembre scorso – evidenzia il sindaco Davide Dellonti -, ma i tragici eventi alluvionali hanno procrastinato il tutto. Assieme all’Asd Padel Club San Lorenzo, abbiamo deciso di attendere l’estate per questo momento. E la scelta si è tradotta in una grande festa, con la presenza di tanti sportivi e moltissime famiglie. Questo é il coronamento di un’operazione innovativa che ha visto la sinergia fra pubblico e privato, per la realizzazione di una nuova struttura sportiva, affiancata da ulteriori spazi per il parco giochi dedicato (dal gennaio scorso) al piccolo Mattia Luconi, il bimbo di 8 anni ucciso dall’alluvione del 15 settembre 2022), ampliato da 600 a 1.200 metri quadri e arricchito con nuove attrezzature". Tornando al campo da padel, Dellonti puntualizza: "Fondamentale l’impegno della famiglia Avaltroni, in particolare di Lorenzo, uno dei giovani laurentini che ha deciso di rimanere e investire sul proprio territorio, che grazie anche ad un finanziamento ottenuto tramite bando pubblico dal Gal (Gruppo di Azione Locale) ‘Flaminia Cesano’ ha creato una nuova attività, che sta riscuotendo tanto successo. Un’operazione complessiva soddisfacente da ogni punto di vista, gestita tramite una convenzione pubblica di cui l’amministrazione é orgogliosa, perché l’impianto, grazie al contratto fatto con il Comune, è a tutti gli effetti pubblico, aperto con gratuità agli anziani, alle scuole ed alle attività extrascolastiche ufficiali".

s.fr.