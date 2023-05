San Lorenzo investe su strade, edifici, teatro e asilo

Si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 702mila euro il bilancio consuntivo 2022 del Comune di San Lorenzo in Campo, approvato nell’ultima seduta consiliare, e la parte disponibile di questa somma consentirà "di intervenire su alcune strade comunali ammalorate e di effettuare una serie di manutenzioni nel palazzo municipale, al teatro ‘Tiberini’ e all’asilo nido".

Lo evidenzia il sindaco Davide Dellonti: "Abbiamo approvato un ottimo consuntivo, con un avanzo di amministrazione di 702.855 euro, di cui 450mila circa dovranno essere accantonati per obblighi di legge e 250mila sono liberi da vincoli e li utilizzeremo per gli investimenti, partendo dalla rete viaria. Possiamo affermare con soddisfazione di avere i conti in ordine, a testimonianza della positiva attività gestionale svolta, del basso livello di indebitamento, e delle importanti azioni di accertamento che ci hanno permesso di ridurre sensibilmente i crediti residui". Il tutto, nonostante un ‘annus horribilis’, il 2022, dal punto di vista delle spese energetiche e dell’inflazione. "E’ vero – conferma il primo cittadino -, è stato un anno durissimo non solo per cittadini e imprese, ma anche per gli enti locali, con un’impennata vertiginosa dei vettori energetici, nonché di tutte le materie prime e di ogni tipo di materiale e manutenzione. Basti pensare che solo in termini di energia elettrica e gas metano il nostro Comune ha speso 130mila euro in più rispetto al 2021. E, tuttavia, abbiamo i conti in perfetto ordine, grazie a scelte oculate e attente in ogni capitolo di bilancio". Il numero uno dell’amministrazione aggiunge: "Sono state rispettate le previsioni di entrata e si sono avuti notevoli risparmi su diverse voci di spesa. Questo, grazie a un meticoloso lavoro, capitolo per capitolo, a cui si é aggiunta un’importante attività di accertamento che ci ha permesso il recupero di somme non pagate. A guidarci è il principio di equità sociale: tutti devono pagare affinché si possa pagare meno. Tale attività, di cui ringrazio gli uffici, ci ha consentito di far fronte anche a diverse minori entrate che si sono accumulate nel tempo".

L’ultima considerazione di Dellonti riguarda il 2023: "Approveremo il bilancio di previsione di quest’anno alla fine di maggio. Intanto, posso anticipare che tutti i parametri ci consentono di affrontare con serenità la programmazione, in intesa anche con i sindacati".

Sandro Franceschetti