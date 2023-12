San Lorenzo mette al sicuro ponte e strade

Si sono recentemente conclusi, a San Lorenzo in Campo, degli importanti lavori di messa in sicurezza del ponte di via Mazzalaio, sulla strada comunale 18 e una serie di altre opere sempre sulla rete viaria di competenza del Comune. A fare il punto è il sindaco Davide Dellonti, che ha seguito l’evolversi dei cantieri: "Per il settore viabilità comunale – evidenzia -, abbiamo, innanzitutto, portato a termine gli interventi di messa in sicurezza del ponte di via Mazzalaio, sulla strada comunale 18 denominata ‘Piano La Consolina’, ovvero la strada che conduce dal cimitero del capoluogo sino all’intersezione con la Sp 41 in direzione del confine con la provincia di Ancona".

Sulla tipologia delle opere eseguite, il primo cittadino puntualizza: "I lavori, inziati con il rifacimento dei bordi della soletta del ponte, rimozione delle vecchie barriere stradali e installazione dei nuovi guardrail in acciaio corten, si sono conclusi con le opere di regimazione delle acque meteoriche e con l’esecuzione di interventi di finitura e delle riprese in asfalto nel piano viario".

Relativamente ai costi Dellonti aggiunge: "Gli interventi conclusi negli ultimi giorni hanno un quadro economico di 6.700 euro, a cui vanno sommati i 17mila della parte iniziale del cantiere. Sempre su via Mazzalaio (che interessa sia la strada comunale 18 ‘Piano La Consolina’, sia la Sc 17 denominata proprio ‘Mazzalaio’, ndr), e sulla Sc 10 ‘Bagnara’, nelle settimane scorse sono stati effettuati ulteriori lavori del costo di 8mila euro, per un totale di 32mila, riguardanti la manutenzione straordinaria del piano viario, che nei punti particolarmente ammalorati è stato eseguito tramite un mezzo speciale ‘combinato’ per la stesura di ghiaino ed emulsione bituminosa. Un intervento ‘pilota’ che potrà essere replicato anche su altre strade comunali, al fine di preservare i piani viari ed aumentarne la vita utile".

Sandro Franceschetti