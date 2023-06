San Lorenzo, potenziata la raccolta rifiuti

Novità positive per la raccolta dei rifiuti a San Lorenzo in Campo, dove, senza aumenti di costi per cittadini ed imprese, è in corso una significativa implementazione del servizio. Che prevede, tra l’altro, un nuovo spazzamento meccanico delle strade; il potenziamento della raccolta porta a porta per vetro, metalli e sfalci; una persona dedicata al centro del riuso; e nuovi accorgimenti tecnici in vista dell’introduzione della tariffa puntale (con il costo commisurato alla quantità di rifiuti prodotti).

A fornire tutti i dettagli sono il sindaco Davide Dellonti e l’assessore all’ambiente, al territorio e alla raccolta differenziata Martina Feduzi: "Grazie al nuovo appalto stipulato con la ditta Rieco Spa di Pescara, che gestisce il servizio di igiene urbana dal dicembre 2016 e si è recentemente aggiudicata la gara fino al 2026, sono decollate o cominceranno a breve una serie di importanti novità. A partire dallo spazzamento meccanico stradale, integrato da quello ‘a mano’ effettuati d’ora in avanti direttamente da Rieco, mentre prima se ne occupavano i dipendenti comunali". Per quanto riguarda il porta a porta, i due amministratori puntualizzano: "Oggi per vetro e metalli esistono due contenitori distinti, con svuotamento ogni 15 giorni per il primo e mensile per il secondo. Dal primo luglio entrerà in funzione un solo contenitore per entrambi i materiali, che verrà svuotato settimanalmente, e quindi con un incremento importante dei passaggi. Ed entro la stessa data sarà potenziato anche il ritiro a domicilio degli sfalci, attualmente solo a chiamata". "Inoltre – aggiungono Davide Dellonti e Martina Feduzi – per le utenze commerciali che producono molta carta e plastica, sempre dal primo luglio, saranno operativi due passaggi al mese in più in aggiunta a quelli settimanali già in vigore".

Potenziato anche il centro del riuso comunale, nel quale i cittadini possono conferire o ritirare gratuitamente oggetti ancora utilizzabili, come piccoli elettrodomestici, giocattoli, libri e altro, "dove a partire dalle prossime settimane - puntualizzano i due componenti della giunta - sarà sempre presente un addetto specifico". Ultima novità, il percorso verso la tariffa puntuale, "con l’applicazione propedeutica, su tutti i contenitori, sia quelli già in uso nelle famiglie, sia quelli di nuova distribuzione, di un codice R-Fid che servirà per conteggiare gli svuotamenti".

