San Marco, se i Re Magi diventano superstar

Si ingrandisce ulteriormente il bellissimo ed unico presepe di San Marco che conta circa 70 scene, centinaia di personaggi e movimenti, alcuni creati appositamente. L’autore di questa opera unica, don Marco Polverari (foto) definisce il suo presepe, che compie 24 anni, "un vero e proprio museo della Bibbia illustrata". "Lo scopo – si legge nella pubblicazione ’Presepe e diorami della storia della salvezza’ realizzato dalla Fondazione Carifano – è di ‘mostrare agli occhi’ le meraviglie dello ‘Spirito’".

Ogni anno il presepe di San Marco, dal 2001 allestito nelle cantine di Palazzo Fabbri, si arrisce di ulteriori spazi per sorprendere continuamente i visitatori. Tra le novità di quest’anno, di sicuro effetto la scena dei Re Magi che, dopo aver deposto i loro doni, lasciano il luogo della Natività: "Abbiamo scelto – spiega don Marco – tre grandi statue di 1 metro e 30 a cui è stata dedicata un’area a parte", quasi separata dal resto dell’opera. Altra scena particolarmente bella, costruita proprio per San Marco, è quella di Gesù al tempio così realistica da far vedere il fumo dell’incenso che brucia sull’altare e farne sentire il profumo. Quest’anno poi don Marco ha voluto completare la ricostruzione fedele di piazza XX Settembre come si presentava negli anni antecedenti la II guerra mondiale, con il campanile originario, palazzo Bambini prima della sua trasformazione attuale e la chiesa di San Silvestro. Come ogni anno il presepe di San Marco attira tanti visitatori (si parla di circa 20mila persone) che stupiti da paesaggi, movimenti, effetti scenici, statue, e dipinti (questi realizzati dal decoratore Maurizio Romagnoli) percorrono i 350 metri quadrati delle cantine di palazzo Fabbri alla scoperta della Natività e dei suoi 55 diorami. E anche quest’anno non fa eccezione: il presepe apre ufficialmente il 25 dicembre, ma già dall’inizio di novembre si sono fermati a Fano, per visitare il presepe-museo di San Marco, almeno una decina di pullman. "Due sono previsti per oggi – spiega don Marco – almeno un’altra ventina per tutto il periodo di Natale: arrivano da Livorno, Genova, Savona, Padova. Ho fatto un registro per annotare i gruppi in visita e la loro provenienza". Apertura ufficiale dal 25 dicembre fino al giorno dell’Epifania (9.30-12/15-19). Dopo, fino a Pasqua apertura tutte le domeniche pomeriggio, mentre le prenotazioni sono possibili sempre.

Anna Marchetti