San Nicola, domani la fiera. Si allunga fino a sabato. E oltre al cibo c’è la scienza

Ci siamo, da domani fino a sabato torna la Fiera di San Nicola. Un’edizione da quattro giorni, quella di quest’anno, che animerà le vie e le piazze del lungomare pesarese, alla quale parteciperanno oltre 500 espositori provenienti da tutta Italia.

Due le novità del 2025. Dopo l’esperienza dello scorso anno, in cui in occasione della Capitale della Cultura, in viale della Repubblica era stato allestito un maxi stand dedicato alla "Capitale del Gusto", quest’anno nella stessa area torna uno spazio dedicato all’enogastronomia. Si tratta della "Repubblica del Gusto", in cui saranno presenti stand dedicati alle tradizioni culinarie del sud Italia. Oltre all’enogastronomia, la fiera di quest’anno aprirà le porte anche alla scienza grazie alla nuova collaborazione con Fosforo – la Festa della Scienza. Giovedì 11 settembre, in piazzale D’Annunzio (alle 20.45) andrà in scena uno spettacolo sul sapere scientifico capace di coinvolgere il pubblico con esperimenti dal vivo.

"La Fiera di San Nicola – spiega Antonello Delle Noci, presidente di Pesaro Parcheggi – è un appuntamento storico per la città ma è anche una fiera tra le più apprezzate e frequentate del centro Italia. Quest’anno ci attendiamo circa 170 mila presenze – aggiunge -. Purtroppo le previsioni del tempo, per il primo giorno di fiera (domani, ndr.), mettono un po’ di pioggia, ma i giorni successivi ci sarà il sole, quindi siamo molto fiduciosi. Per quanto riguarda gli espositori – spiega Delle Noci - ad oggi ce ne sono 430 già confermati (circa l’80% di loro è fisso e ha diritto di prelazione). Poi, come da prassi, il primo giorno di fiera si assegneranno gli ultimi posteggi a seconda della graduatoria formata in seguito alle domande già ricevute da nuovi operatori. Arriveremo quindi a 500-520 espositori".

Tra loro qualche malumore per il fatto che la Fiera durerà quest’anno quattro giorni, anziché i tradizionali tre. "E’ chiaro che stare quattro giorni in fiera per un ambulante è una spesa importante – spiega Alessandro Ligurgo, direttore Confesercenti Pesaro e Urbino –. In tanti hanno comunque confermato la loro presenza. Come ogni anno chiediamo alle forze dell’ordine di fare tutto il possibile affiché ci siano controlli e sanzioni nei confronti dei venditori abusivi".

Oltre alle tradizionali bancarelle che animeranno il lungomare, in fiera sarà dato ampio spazio anche alla musica grazie all’allestimento realizzato in piazzale D’Annunzio. Domani, alle 21.15, il palco sarà inaugurato da Riccardo Selci & Fool Band, con un repertorio che spazia dal pop all’indie fino al rock. Giovedì, alle 21.45, si terrà "Trentaestati", uno show di cabaret e musica che ripercorre i 30 anni di eventi targati Pesaro Village. Venerdì 12 settembre, alle 21.15, sarà la volta del pianista e compositore Mario Mariani, protagonista con "Crazy Piano Variations".

La serata conclusiva di sabato, vedrà salire sul palco alle ore 21.15 TonyB – Italian Song Group, che presenterà un percorso nella canzone d’autore italiana reinterpretata con arrangiamenti moderni. "La Fiera di San Nicola – commenta l’assessora alle Attività economiche, Francesca Frenquellucci - rappresenta un’importante occasione non solo per i visitatori, ma anche per i commercianti della zona del lungomare, perché genera indotto e movimento, contribuendo a rendere viva la città".