San Nicola: ecco il conto. La fiera degli affidamenti. E da 55mila euro i costi si moltiplicano

Fiera, quanto mi costi. Per capirlo non basta leggere un singolo contratto: serve la calcolatrice. Perché a guardare solo un pezzo del puzzle, la visione resta parziale. E mai come ora, con l’edizione 2025 ormai alle porte, la domanda torna d’attualità. La Fiera di San Nicola, che ogni settembre trasforma il lungomare in un enorme mercato a cielo aperto con centinaia di ambulanti e migliaia di visitatori, non si regge infatti solo sul contratto principale da 55mila euro più Iva all’anno firmato da Pesaro Parcheggi con la società riminese Blu Nautilus. Il bilancio, infatti, racconta un’altra storia: attorno a quel contratto orbitano altri affidamenti, tutti sotto soglia e diretti, che, messi insieme, portano la spesa a ben altre cifre.

A farci drizzare le antenne e farci andare a guardare le spese nel dettaglio è stata una busta anonima recapitata in redazione. All’interno, un dossier che segnalava come l’appalto principale fosse circondato da una costellazione di altri affidamenti diretti, tutti sotto soglia, che messi insieme portano il conto a cifre ben più alte. Nulla di segreto e, sia chiaro, nulla di irregolare: la stessa documentazione è reperibile online nella sezione "Società trasparente" di Aspes, dove compaiono anche i provvedimenti relativi a Pesaro Parcheggi. Vederli ordinati uno dietro l’altro, nero su bianco, ha un altro impatto. Blu Nautilus fa da regista con ambulanti, logistica, servizi igienici e gazebo. Ma le luci e la musica, ad esempio, le gestiscono altri: PesaroFeste per le strutture, Mandolini per audio e sicurezza, Show Village per gli spettacoli, Le Mirage per la promozione, Seven Group per la vigilanza. Solo la quota annuale di questi contratti triennali vale già 44.294 euro.

Poi arrivano i "fuori copione" per il 2024: 19.500 euro a Elettro Star per l’impianto elettrico, 2.605,80 a Tecnoluce per la manutenzione, 2.912 a Politecnos per il piano di safety, 3.300 ad Ami per la navetta, 1.000 a Diametro per le grafiche, 3.495 alla Croce Rossa. Totale, tirando le somme: circa 132.106,80 euro. E il 2025? Finora si contano 55mila euro per Blu Nautilus, 21.899,81 a 3B Luce per l’impianto elettrico e la solita quota dei contratti triennali: parziale 121.193,81 euro, in attesa di aggiungere il resto dei servizi.

Nessuno contesta che, dal punto di vista normativo, non venga rispettato il Codice dei contratti che prevede che non si possono spezzettare artificiosamente gli incarichi per restare sotto soglia. Un appalto pubblico, infatti, non può essere frazionato artificialmente. Il frazionamento è considerato "artificioso" se ha lo scopo di evitare procedure di gara più rigorose per appalti di valore maggiore, ma è ammesso solo se sono presenti ragioni oggettive. "Non c’è sovrapposizione tra i servizi affidati a Blu Nautilus e quelli degli altri operatori", chiarisce Michel Bezziccheri, il funzionario di Pesaro Parcheggi che ha firmato i provvedimenti. Formalmente ogni contratto ha il suo perimetro. Gli affidamenti diretti, in fondo, sono come gli strati delle cipolle della Fiera: scarti scarti, ma la cipolla resta sempre unica.