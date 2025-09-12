San Nicola, la fiera delle polemiche: "Impensabile spostarsi dal viale. Tre giorni? Bastano e avanzano"

"Pensare di spostare la fiera di San Nicola, come dice e scrive qualcuno, nell’area del nuovo palasport oppure a Campanara, non è assolutamente possibile ed è anche contro le tradizioni di questa manifestazione secolare", dice Alessandro Ligurgo, direttore provinciale di Confesercenti che rappresenta anche gli ambulanti. Scende in campo, Ligurgo, dopo che si è aperta l’ennesima guerra di trincea. Una storia non nuova, perché si ripete tutti gli anni, puntualmente, con l’inizio della manifestazione che si snoda, ormai da decenni, su viale Trieste e in parte anche su viale Trento.

Ligurgo entra nel tema e interviene anche sulla scorta delle dichiarazioni fatte dal sindaco Andrea Biancani ieri al Carlino: il primo cittadino si dice disposto ad aprire un tavolo di confronto in vista della prossima edizione. "Fermo restando che le bancarelle dal viale non si possono togliere anche perché da decenni è tradizione che la fiera si svolga al mare, aggiungo però che avevamo già proposto all’assessore Frenquellucci di mantenere la manifestazione nell’ambito dei tre giorni tradizionali e cioè 10, 11 e 12 settembre, senza allungare di un ulteriore giorno. Non è pensabile, come suggerisce il sindaco, che si possa far slittare prima o dopo la data del 10 settembre".

Perché, quest’anno, la ‘prolunga’ del quarto giorno? "Molto probabilmente per fare cassa, a meno che non ci siamo dietro scopi più nobili che però non conosciamo. Comunque negli ultimi anni si è passati da trecento partecipanti circa, agli attuali 600". Incassi non male, considerando poco meno di 500 euro a bancarella. "Esatto, ma questo vale per i nostri e cioè per gli ambulanti di qui, ma quelli che vengono da fuori spendono molto di più perché si può arrivare, tra mangiare e dormire, anche a mille euro".

Come prendono gli ambulanti questo dibattito che ha toni anche molto aspri? "Non nascondo – dice Ligurgo – che bisogna fare appello alla calma, anche perché le critiche non sono rivolte a loro ma all’organizzazione. Comunque ocorre fare appello alla calma perché molti espositori non sono propriamente fiorellini di campo".

Cosa chiede Confesercenti all’amministrazione? "Che venga istituito un tavolo di concertazione in cui si possano mettere sul tavolo idee e soluzioni: non dopo, ma prima. Quindi prima di organizzare la Fiera bisogna chiamare noi, un rappresentante degli albergatori e uno per i residenti. Questo al fine di trovare la maniera per far convivere un po’ tutte le esigenze".

Le proteste dei residenti e degli albergatori sono note e sono volate telefonate di fuoco anche con l’amministrazione. Ma a voi sono arrivate proteste anche da parte dei ristoratori i cui locali sono pressoché vuoti? "Certamente c’è un problema anche per chi ha ristoranti nella zona mare, nel tratto dove ci sono le bancarelle, anche perché non essendoci parcheggi poi la gente non ci va. Lo sanno tutti perfettamente che sarebbe più conveniente chiudere i battenti per tre giorni. E non solo loro...".

Sarebbe? "La stessa cosa si può dire anche per tutti i negozi del centro storico, perché le persone che arrivano, non solo pesaresi, ma anche dall’entroterra, scendono in città per andare a far acquisti alla fiera di San Nicola. Anche questo è un fatto acclarato che in quei tre giorni tutto si sposta verso viale Trieste".

