San Nicola, nel finale c’è la polizia. Scoppia una lite tra giovanissimi. Uno denunciato per ubriachezza

La Fiera di San Nicola si è chiusa tra luci, bancarelle e la solita folla di visitatori. Ma la notte, complice l’alcol e l’euforia della festa, ha lasciato in eredità qualche strascico di troppo. Nella notte tra sabato e domenica, poco dopo la mezzanotte, al 112 è arrivata la segnalazione di una lite scoppiata all’esterno di un locale del lungomare pesarese. Sul posto sono intervenute tempestivamente entrambe le Volanti della Questura, impegnate in un servizio di controllo rafforzato proprio per il week-end della fiera.

Gli agenti hanno identificato i presenti e riportato la calma, evitando che la discussione degenerasse ulteriormente. Per uno dei ragazzi, visibilmente alticcio, è scattata inoltre la sanzione per ubriachezza molesta. La vigilanza è proseguita per tutta la notte lungo il litorale, dove si è riversata un’ondata di giovani reduci dalla fiera. Numerosi ragazzi sono stati fermati e identificati, a conferma di una presenza che la polizia ha voluto marcare con decisione. L’episodio del lungomare si inserisce in un quadro più ampio.

Proprio nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria in tutto il Paese, con l’obiettivo di colpire le cosiddette baby gang e i gruppi riconducibili al fenomeno dei maranza. La Questura aveva diffuso i numeri di quella operazione, perchè la nostra provincia non era rimasta fuori: cinque maggiorenni arrestati per spaccio, tre minorenni e due adulti denunciati per vari reati, sequestri di cocaina, hashish e pistole a salve, oltre a misure di prevenzione come divieti di ritorno e Dacur (divieti di accesso a locali pubblici) per giovani violenti e recidivi. Nel corso dell’operazione l’attività degli investigatori ha consentito di controllare, soprattutto nelle zone più calde della movida circa 1171 persone, di cui 188 minorenni.

Un filo rosso collega, dunque, la microviolenza della movida, la lite davanti al locale, la sanzione per ubriachezza, al fenomeno nazionale di una criminalità sempre più giovane. Risse, alcol, droga e aggressioni non nascono più solo nei quartieri difficili, ma si spostano ovunque ci siano aggregazione e visibilità. Complice la cassa di risonanza dei social, che trasformano la bravata in spettacolo e la sfida in contenuto virale.

La linea scelta è quella della tolleranza zero. Sono condotte che "incidono fortemente sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini", ricordano dagli uffici della Questura. Per questo il dispositivo di controllo rimane serrato, soprattutto nei fine settimana e nei grandi eventi, quando la città vive la sua faccia più festosa ma anche più vulnerabile.