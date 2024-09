San Nicola sarà la fiera del gusto. L’inno alle tipicità gastronomiche grazie a un percorso culinario

Sarà la "Capitale del Gusto", una struttura posizionata in viale della Repubblica che ospiterà le eccellenze gastronomiche del nostro territorio, la vera novità della Fiera di San Nicola, che quest’anno si terrà come da tradizione dal 10 al 12 settembre. Una tre giorni sul lungomare pesarese in cui saranno presenti oltre 500 espositori, in un’area di circa 18mila metri quadrati e per cui sono attesi oltre 150mila visitatori.

"In occasione di Pesaro Capitale della Cultura 2024 – spiega Antonello Delle Noci, presidente di Pesaro Parcheggi - abbiamo pensato, collaborando con le Proloco, di rendere omaggio al nostro territorio con un’area dedicata ai prodotti della nostra provincia. Un percorso culinario dove saranno presenti sette cucine, dove poter assaporare i frutti della nostra terra e del nostro mare". Dai passatelli al tartufo nero alla crescia sfogliata di Urbino, dalla pasticciata alla polenta col pesce, fino alla moretta fanese. Confermate anche la via delle "Opere dell’Ingegno" in via Alighieri, con le bancarelle di artigianato, il mercatino dei bambini e la via dei Sapori in via Sanzio.

"Non mancheranno anche gli spettacoli per i più piccoli – aggiunge Delle Noci – e gli eventi in programma in piazzale D’Annunzio. Come ogni anno sarà previsto il servizio navetta gratuito ogni 15 minuti da e per i parcheggi San Decenzio e Cimitero da e per piazza Fava, dalle ore 16 alle ore 23". L’immagine simbolo della Fiera di San Nicola è da sempre la cipolla, che quest’anno, nella grafica realizzata per l’evento dal Liceo Mengaroni, è stata posizionata al posto della Palla di Pomodoro. Una scelta che ha fatto discutere, soprattutto sui social: "Riteniamo invece sia stata una scelta azzeccata – dicono il vicesindaco, Daniele Vimini, e Francesca Frenquellucci, assessora alle Attività Economiche del Comune di Pesaro -. Anche per il solo fatto che ha fatto così discutere e ha ricevuto critiche a nostro avviso ingiuste, vuol dire che ha raggiunto il suo obiettivo di comunicazione perché ci ha dimostrato che tutti hanno visto il manifesto. Come amministrazione cerchiamo di fare il massimo per aiutare le attività economiche del territorio, creando anche indotto con eventi come questo". A realizzare la locandina è stata la studentessa del Liceo Mengaroni, Giorgia Badioli: "Ho voluto mettere insieme l’elemento protagonista della Fiera (la cipolla) e un simbolo di Pesaro (la Sfera di Pomodoro) dando valore a questi due elementi". A coordinare i ragazzi del Mengaroni che hanno presentato le proposte grafiche è stata la professoressa Isabella Galeazzi, che ha ricordato come ogni anno "viene chiesto da amministrazione e Pesaro Parcheggi di mantenere la cipolla al centro della comunicazione", così come conferma Michel Bezziccheri, direttore di Pesaro Parcheggi: "La Fiera di San Nicola è nata come fiera dell’agricoltura e vogliamo mantenere questa tradizione".