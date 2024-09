San Nicola, si comincia . Subito acquolina in bocca per la ’Capitale del gusto’

Si accendono i riflettori sulla Fiera di San Nicola che, come vuole la tradizione, prende il via oggi sul lungomare cittadino per terminare giovedì 12. Una tre giorni da sempre nel cuore dei pesaresi, che attendono la Fiera per curiosare tra le bancarelle, per fare acquisti cercando l’offerta migliore e per gustarsi le specialità proposte dai banchi dedicati ai prodotti enogastronomici. Oltre 500 gli espositori da ogni regione annunciati dal Comune di Pesaro e Pesaro Parcheggi, che saranno dislocati in un’area di 18mila metri quadrati capace di ospitare come ogni anno circa 150mila visitatori. Pezzo forte di questa edizione sarà la "Capitale del Gusto", una struttura su viale della Repubblica che ospiterà le eccellenze enogastronomiche del territorio realizzata in collaborazione con le ProLoco. Al suo interno sarà possibile trovare 7 cucine che proporranno i piatti della tradizione, tra cui sarà possibile trovare ad esempio la polenta col pesce, il crostolo di Urbania, i cannelloni e il vino con le pesche di Montelabbate. Anche quest’anno sarà presente la zona dedicata alle Opere dell’Ingegno, in via Alighieri, con le bancarelle di artigianato e quella dedicata ai Sapori, in via Sanzio, che propone prodotti a km0 e un punto ristoro per celiaci. Oltre alle bancarelle, la Fiera è ormai da anni anche punto di riferimento per l’intrattenimento. Per i più piccoli, Piazzale della Libertà ospiterà l’animazione di Pesaro Village e un’area dedicata alle attività del Centro Ippico Forlani Performance Horses di avvicinamento all’ippica, oltre al tradizionale mercatino dei bambini. Mentre in piazzale d’Annunzio ci saranno gli spettacoli serali, con la direzione artistica di Pesaro Village. Sul palco, stasera alle ore 21.15 salirà la Luciano Palazzi band, mentre domani si esibiranno alcuni giovani talenti (dalle ore 18 alle 21.15). A seguire "Buon compleanno Pesaro Village" per festeggiare i 30 anni di attività dell’organizzazione. Giovedì, sempre alle 21.15, la chiusura degli eventi con il pianista e compositore Mario Mariano e il suo Crazy Piano Variations. Per raggiungere la Fiera di San Nicola è previsto il servizio navetta gratuito ogni 15 minuti da e per i parcheggi San Decenzio e Cimitero da e per piazza Fava, dalle ore 16 alle ore 23.

Visto che l’inizio della Fiera di San Nicola ricade quest’anno proprio di martedì, oggi non ci sarà il mercato cittadino del San Decenzio. L’appuntamento col mercato però, in accordo con gli ambulanti, non sarà cancellato ma sarà recuperato la prima domenica disponibile.

Alice Muri