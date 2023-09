San Nicola, sindrome ’assedio’ per i residenti Caccia al parcheggio: la fiera ne mangia 300

Torna la Fiera di San Nicola, tra novità (poche) e l’ effetto assedio. Se le prime si risolvono in una manifestazione allungata a 4 giorni contro i soliti tre e in Piazzale D’Annunzio teatro di spettacoli (sabato 9 settembre), concerti (domenica 10 e martedì 12) e balera di liscio (lunedì 11), quella dell’assedio è la sindrome dei residenti in zona mare che è partita da inizio settimana e non finirà prima di martedì 12, giorno conclusivo di Fiera. Già perché si è appena conclusa la maxitavolata con la pizza Rossini lungo viale della Repubblica che in programma, da sabato 9 a martedì 12, il pettine di vie, incluse nel tratto tra viale Gorizia e viale Verdi via Mascagni, lungo le direttrici di Viale trieste e viale Trento, sarà appannaggio di 550 espositori che dalle 8,30 alle 23 accoglieranno clienti e affezionati della Fiera. A mettere ordine nella testa del residente che si chiede “oddio dove parcheggio“ pensa Michelle Bezziccheri, direttore di Pesaro Parcheggi, la società a compartecipazione pubblica che organizza la secolare kermesse, legata per tradizione alla vendita stagionale delle cipolle in treccia, sfuse, grandi, piccole, di ogni colore e tipicità.

"Diciamo subito che tutti i titolari di abbonamenti D1, D2 e Zona E – spiega Bezziccheri – potranno parcheggiare in qualsiasi stallo contrassegnato dalle strisce blu". La sindrome d’assedio è giustifcata dai numeri: i posti occupati dalla Fiera sono circa 300, tra strisce bianche (viale Trieste non è a pagamento) e strisce blu. In zona mare, i posti disponibili esclusivamente a pagamento, sono circa 350. "Ma con i 160 posti auto del parcheggio di villa Marina gratuito e aperto h24 – controbatte Bezziccheri – e il servizio navetta con 600 posti auto del San Decenzio, siamo certi che problemi di parcheggio saranno veramente ridotti al minimo".

Concordano gli assessori Francesca Frenquellucci ed Enzo Belloni: "La navetta sarà gratuita e attiva sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23,30; lunedì 11 e martedì 12 dalle ore 16 alle ore 23 con frequenza ogni 15 minuti". Sono polmoni “a pagamento“, invece, il parcheggio del Curvone o i 40 posti auto di via Marsala (orario 7,30- 1 di notte). Per informazioni 0721 30930 www.pesaroparcheggi.it. E’ scettico Gabriele, residente di viale Trieste, non troppo distante da Piazzale della Libertà. "Anche quest’anno – ci scrive – come tutti gli anni, si avvicina la Fiera di S. Nicola e noi residenti della zona Centro Mare (abito in V.le Trento, nella zona dove ci sono tutti i locali (Farina, Juri+, What’s, ecc.) iniziano i problemi relativi al parcheggio. Questo non solo per chi solitamente lascia l’auto per strada, ma anche per i residenti dotati di garage e posti auto, come il sottoscritto. Infatti, se non ci si organizza per tempo, uscendo di casa prestissimo la mattina e rientrando molto tardi la sera, si ha la certezza di non poter utilizzare la propria auto per tutto il giorno. I più fortunati ripiegano su veicoli a due ruote (moto, scooter, bici, ecc.), ma chi proprio non può fare a meno dell’auto si deve rassegnare, in quelle giornate, a sottostare ad orari che non sono di certo comodi. Non considerando la mancanza, o comunque grande lontananza, di parcheggi (gratuiti) dedicati proprio ai residenti delle zone interessate dalla fiera".

Solidea Vitali Rosati