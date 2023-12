San Silvestro, il cenone popolare . Appello agli albergatori: "Aprite"

Il CatercCapodanno scalda i motori per il grande evento in piazza del Popolo. È tutto pronto per la notte di San Silvestro che vedrà in città una programmazione fittissima: dalla cena popolare alle 20 alla musica in Piazza, e non mancheranno nemmeno i collegamenti video con Gerusalemme e Don Ciotti.

Ma facciamo un passo indietro. Intanto, segnatevi questa data perché entro giovedì 28 dicembre chiunque voglia partecipare al cenone di Capodanno organizzato dall’amministrazione dovrà prenotarsi al numero 351 7673854.

Saranno la palestra Carducci e il Bocciodromo in via dell’Acquedotto ad ospitare circa 600 persone, ma "all’occorrenza, se vediamo che le prenotazioni superano le aspettative, saranno individuati altri posti", rassicura il sindaco Ricci. Il cenone inizierà alle 20, il menù, da 35 euro a persona, sarà composto da un piatto unico con tortino di verdure, carpaccio di carne; lasagne; arrosto di vitello in salsa con pomodorini arrosto; tiramisù; vino e bolle.

"Una soluzione utile per far fronte alle esigenze dei cittadini che, quella sera – prosegue Ricci –, vorranno sicuramente essere nella zona del centro storico già da cena, così da essere pronti a godersi lo spettacolo del Caterpillar che, dalle 21.30, invaderà piazza del Popolo".

Colapesce Dimartino, Valerio Lundini e i VazzaNikki saranno gli ospiti d’eccezione della serata presentata da Massimo Cirri e Sara Zambotti che ieri mattina hanno anticipato altre chicche del veglione di Capodanno: "Durante la serata ci collegheremo con Gerusalemme dove saranno li ad aspettarci un gruppo di giovani ragazzi cattolici, ebrei e musulmani della scuola di musica Magnificat che canteranno per noi. Poi – continuano Cirri e Zambotti –, anche un messaggio importante sulla legalità che ci verrà inviato da Don Luigi Ciotti in collegamento da Nova Gorica-Gorizia, e alcune riflessioni sulla situazione dei femminicidi in Italia con Rosalba Taddeini, psicologa dell’Osservatorio di Differenza Donna".

Si parlerà anche di ambiente e sostenibilità insieme a Ferdinando Cotugno, giornalista di Domani, e di ‘speranza’ con Alessandro Bergonzoni. Per accompagnare le ore che precedono la mezzanotte ci sarà anche un coro civico riunito per l’occasione, composto di cittadini e cittadine, ad interpretare 12 propositi di speranza per l’anno nuovo. Non mancherà, inoltre, anche un omaggio al messaggio augurale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che verrà interpretato proprio dal coro.

I festeggiamenti continueranno con i dj set di Tony Grandolfo ed Elia Trebbi fino alle 2 del mattino.

"Il programma è fitto ed importante, dobbiamo aspettarci tante persone che quest’anno sceglieranno Pesaro per i festeggiamenti del 31 di dicembre e il 1°gennaio, ma – aggiunge il sindaco Ricci – lasciatemi fare un appello ai nostri albergatori: serve il vostro aiuto. Molte persone chiamano e non trovano il posto nei nostri alberghi, molti dei quali rimangono chiusi d’inverno. La sfida è importante e avremmo bisogno di tutti".

Giorgia Monticelli